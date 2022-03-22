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Ciência e tecnologia

Marcos Pontes resiste em entregar ministério ao centrão

Ministro da Ciência decidiu manter projeto eleitoral após ouvir de Bolsonaro que deve ignorar a imprensa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2022 às 06:27

Publicado em 22 de Março de 2022 às 06:27

O ministro Marcos Pontes tem se movimentado para que o seu substituto na pasta da Ciência, Tecnologia e Inovações não seja decidido apenas por conveniência política e assim fique com o centrão.
Diante de especulações de que a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), irmã do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), poderia assumir o posto, ele disse à reportagem que essa possibilidade faria com que ele desistisse de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e continuasse no ministério.
O ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes informou que testou positivo para a Covid-19
O ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes informou que testou positivo para a Covid-19 Crédito: Futura Press/Folhapress
"Não tem sentido lógico para a Ciência e nem para o Presidente [a escolha de Daniella]. Dada a importância de continuidade dos projetos estruturantes do MCTI para o governo federal, assim como sua importância para todos os brasileiros, como vacinas, energia renovável, bolsas de pesquisas, etc. essa hipótese teria como consequência imediata o cancelamento sumário de minha candidatura e minha continuidade no ministério", afirmou Pontes.
O ministro disse posteriormente que consultou Jair Bolsonaro (PL), ouviu que deve ignorar "as indicações na mídia" e então concluiu que as especulações sobre a senadora eram "fake news". Dessa forma, manterá sua candidatura a deputado federal. Ele planeja se filiar ao PL.

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