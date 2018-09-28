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Gazeta Online

Marcos do Val participa de sabatina com candidatos ao Senado

Entrevista foi realizada ao vivo, às 10h desta sexta-feira (28), com transmissão no site e nas redes sociais do portal; reveja abaixo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 11:16

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 11:16

Marcos do Val é candidato do PPS ao Senado Federal Crédito: Facebook/Marcos do Val
Marcos do Val (PPS) foi o entrevistado desta sexta-feira (28) pelo Gazeta Online na série de sabatinas com os candidatos ao Senado mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais. A série começou com a participação de Ricardo Ferraço (PSDB) na última quarta (26). A entrevista foi feita às 10h, com transmissão no site e nas redes sociais do portal (@gazetaonline). Internautas puderam encaminhar perguntas em tempo real. Reveja abaixo a entrevista.
Os convites aos candidatos foram feitos na última sexta-feira (21). Foram convidados os quatro mais bem colocados nos índices de intenção de voto da última pesquisa Ibope, divulgada pela Rede Gazeta.
São eles: Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9%.
Embora os candidatos tenham sido convidados na sexta, a divulgação da pesquisa Futura, publicada nesta segunda-feira (24), confirmou a tendência e eles se mantiveram nas quatro primeiras posições das intenções de votos - critério para esta sabatina.
Seguindo a ordem do levantamento, cada candidato foi convidado para ser entrevistado durante meia hora por jornalistas do time de Política da Gazeta. O senador e candidato à reeleição Magno Malta está em viagem pelo país para a campanha do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) esta semana e, por isso, informou que não compareceria nesta terça-feira (25), quando iniciaria a série. 
Fabiano Contarato, que tinha entrevista marcada para esta quinta-feira (27), cancelou a agenda. A presença do candidato havia sido confirmada por sua assessoria na última sexta-feira (21). Por volta das 8h30 desta quinta-feira (27), a assessoria de Fabiano Contarato comunicou que o candidato estava "afônico e, por isso, teve que cancelar os compromissos de campanha de quarta, quinta e sexta-feira"
> As perguntas que Contarato não respondeu ao cancelar sua entrevista

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