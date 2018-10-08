Marcos do Val diz que virada surpresa no final foi planejada

Marcos do Val (PPS) foi eleito senador do ES Crédito: Eduardo Dias

Em entrevista após a divulgação dos resultados da eleição , Marcos Do Val (PPS) disse que a "virada" que o levou a ser o segundo candidato ao Senado mais votado foi planejada. Do Val esteve durante a maior parte do tempo em quarto na corrida pelo Senado.

"Montamos uma equipe muito grande de trabalho e estamos construindo isso desde o ano passado, quando começamos a fazer essa ligação da minha imagem com o meio político", afirmou.

Ele disse também que defenderá a bandeira da segurança no Senado e que incluirá em suas prioridades também a segurança no trabalho.

"Eu trabalho com segurança pública há 20 anos, então a espinha dorsal vai ser ela. Porque a segurança pública não se faz com tiro, porrada e bomba, mas sim com educação, projeto social e geração de renda. Esses são outros fatores que a gente precisa trabalhar, assim como a questão da legislação, não dá para chegar de forma radical, agente precisa ter coerência", pontuou o senador eleito.

Ele revelou que o crescimento do seu nome no cenário eleitoral foi pensado para que ele pudesse aparecer com pequenos números, porém não morto. O motivo era não dar aos adversários margem para criar notícias falsas.

"Isso foi feito para não atrapalhar o nosso crescimento. Então viemos em uma estratégia de permanecer em baixa para que no momento certo a gente viesse com toda a estrutura e virasse o jogo.