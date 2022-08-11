Marco Aurélio diz que vota em Bolsonaro contra Lula

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello disse nesta quinta-feira (11) ao UOL Entrevista que votará no presidente Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno contra o ex-mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na avaliação do jurista, o governo federal buscou "dias melhores".

"Não imagino uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante oito anos presidente e praticamente deu as cartas durante seis anos no governo Dilma Rousseff (PT). Penso que potencializaria o que se mostrou no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro, muito embora não seja bolsonarista", disse Marco Aurélio Mello.

Marco Aurélio, que integrou o STF entre 1990 e 2021, também ressaltou a candidatura à Presidência da senadora Simone Tebet (MDB), mas disse que votará em Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno, caso ele apareça como mais viável na disputa.

"Reconheço que ninguém conhece mais o Brasil do que Ciro Gomes. Eles, às vezes, é um pouco açodado na fala, [...], mas, paciência, creio que é um bom perfil."

Pesquisa do Instituto FSB contratada pelo banco BTG Pactual e divulgada na segunda-feira (8) aponta Lula liderando a corrida presidencial, com 41% das intenções de voto na apuração estimulada, seguido por Bolsonaro, que obteve 34%. Em seguida, aparece Ciro, com 7% das intenções, empatado tecnicamente com Tebet, que registrou 3%

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada em 28 de julho, Lula tem 47% das intenções de voto na simulação para o primeiro turno da pesquisa estimulada. Bolsonaro tem 29%; Ciro, 8%, e Tebet, 2%.

Marco Aurélio apontou a escolha de ministros como ponto positivo do governo Bolsonaro. "Cito, por exemplo, a atuação, que é digna de elogio, do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Se formos realmente fazer um levantamento, vamos ver que houve práticas de atos positivos buscando dias melhores."

O ex-ministro do STF é primo do senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL), ex-presidente da República que o indicou para ocupar a vaga no Supremo em 1990. Hoje, Collor é aliado de Jair Bolsonaro.

ENCONTRO DE MORAES E BOLSONARO

Durante a entrevista, Marco Aurélio Mello também comentou a escolha do atual ministro Alexandre de Moraes de entregar pessoalmente a Bolsonaro o convite para sua posse na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

"Eu chamaria meu secretário-geral, e ele entregaria no Palácio do Planalto o convite, mas não levaria. Mas cada qual tem seu perfil, sua forma de proceder, e eu respeito a postura do ministro Alexandre de Moraes", disse.

A conversa de cerca de 50 minutos entre Moraes e Bolsonaro no Palácio do Planalto foi uma tentativa de apaziguar os ânimos entre os dois. Em um aceno pela paz, o presidente presenteou o ministro com uma camisa do Corinthians e prometeu comparecer à cerimônia.