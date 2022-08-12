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Folha de São Paulo

Marcado por emendas de relator, Lira diz que Bolsonaro foi quem mais transferiu para prefeitos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em encontro com lideranças do agronegócio em Maceió na segunda-feira (8), Arthur Lira (PP) disse que o governo Jair Bolsonaro (PL) foi o que ma...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 15:48

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 15:48

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em encontro com lideranças do agronegócio em Maceió na segunda-feira (8), Arthur Lira (PP) disse que o governo Jair Bolsonaro (PL) foi o que mais transferiu recursos para prefeitos na história da democracia no Brasil.
O presidente da Câmara então cobrou coragem dos prefeitos que foram beneficiados por esse dinheiro.
"Uma coisa é o Brasil, e nós temos um caminho. E Alagoas vai ter esse caminho. Nós temos aqui a possibilidade de ser o único estado do Nordeste pintado de azul no mapa da apuração da Globo, do SBT, da Record, de qualquer um", disse Lira.
"Depende da coragem de prefeitos que tiveram durante este mandato maior recursos (sic) divididos entre o governo federal, governos estaduais e governos municipais. Eu desafio aqui todos os deputados e senadores para dizer qual foi o governo que transferiu mais recursos para os prefeitos em toda a época da democracia no Brasil. Foi este", completou.
Em termos de orçamento, Lira e Bolsonaro são criticados pela falta de transparência e pelo uso político das chamadas emendas de relator, instrumento usado como moeda de troca nas negociações com o Congresso Nacional.
O presidente deve sancionar valor de R$ 19,4 bilhões para as emendas de relator para 2023. As cifras superam o orçamento para gastos de manutenção e investimentos de diversos ministérios.
A distribuição desse dinheiro é feita atualmente a partir de acordos políticos conduzidos pela cúpula do Parlamento, principalmente por Lira.
Esse tipo de emenda costuma ser distribuída com base em critérios políticos, privilegiando parlamentares aliados do governo ou próximos à cúpula da Câmara e do Senado. Nomes mais influentes conseguem irrigar seus redutos eleitorais com valores maiores.

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