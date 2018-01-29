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Polêmica

Marca vende camiseta com logo da Febem por R$ 96

Internautas viralizaram foto da peça em loja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 14:18

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 14:18

Marca se retratou assumindo o erro e retirando as peças de todas as suas lojas Crédito: Facebook/ Igor Carvalho
A marca A Mulher do Padre, conhecida por suas t-shirts descoladas, acabou se envolvendo em uma polêmica no último domingo, 28. Tudo começou quando uma cliente encontrou diversas camisetas com o logo da Febem, imitando o uniforme dos internos da instituição. É impressionante como não há limites para fetichização das elites com a desgraça dos povos oprimidos, escreveu Igor Carvalho, que fez a denúncia em seu perfil no Facebook.
A Mulher do Padre brinca com a dor de milhões de jovens que um dia foram encarcerados e torturados dentro desta instituição, continuou o post de Igor. A publicação conseguiu 1.800 compartilhamentos em menos de 24 horas e mais de 3 mil curtidas, além dos diversos comentários incomodados com a peça. Outro usuário da rede social, Marcel Nunes, tirou outra foto da camiseta e também mostrou a sua indignação pelo Facebook: Que falta de sensibilidade absurda.
A marca se desculpou pelo ocorrido em um texto em seu Facebook: A AMP vem se desculpar pela inclusão de uma camiseta com logo da extinta Febem na sua linha LOST&FOUND. A LOST&FOUND é uma marca de camisetas de uniformes de companhias aéreas, instituições, concertos musicais e muitas outras que remetem a um passado distante. Consideramos que foi um erro a colocação de uma marca como a da Febem nessa linha, retiramos as camisetas imediatamente das lojas, e pedimos desculpas a todos. Porém, a retratação não foi o suficiente e internautas continuaram a mostrar o seu descontentamento na publicação.

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