Marca vende camiseta com logo da Febem por R$ 96

Marca se retratou assumindo o erro e retirando as peças de todas as suas lojas Crédito: Facebook/ Igor Carvalho

A marca A Mulher do Padre, conhecida por suas t-shirts descoladas, acabou se envolvendo em uma polêmica no último domingo, 28. Tudo começou quando uma cliente encontrou diversas camisetas com o logo da Febem, imitando o uniforme dos internos da instituição. É impressionante como não há limites para fetichização das elites com a desgraça dos povos oprimidos, escreveu Igor Carvalho, que fez a denúncia em seu perfil no Facebook.

A Mulher do Padre brinca com a dor de milhões de jovens que um dia foram encarcerados e torturados dentro desta instituição, continuou o post de Igor. A publicação conseguiu 1.800 compartilhamentos em menos de 24 horas e mais de 3 mil curtidas, além dos diversos comentários incomodados com a peça. Outro usuário da rede social, Marcel Nunes, tirou outra foto da camiseta e também mostrou a sua indignação pelo Facebook: Que falta de sensibilidade absurda.