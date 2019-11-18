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Maquinista freia metrô prestes a atingir passageiro em São Paulo

Quando chegava à estação, o trem desacelerou bruscamente até parar. Parte da cabine chegou a encobrir o jovem, que estava caído nos trilhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 19:02

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 19:02

Homem cai em trilhos e quase é atingido por metrô em São Paulo Crédito: Reprodução
Uma maquinista do Metrô de São Paulo freou um trem da companhia instantes antes de passar por cima de um jovem que havia caído nos trilhos da linha 1-azul, no último domingo (17). 
O estoquista Renan do Vale, 25, viu a cena quando retornava para casa, após o trabalho.  Ele conta que estava na estação São Joaquim do Metrô, por volta das 6h45 da manhã do domingo, quando ouviu um barulho vindo do meio da estação. "Pensei que fosse alguma obra. Mas percebi que as pessoas estavam eufóricas e todos olhavam para o mesmo ponto", conta Renan.
As pessoas observavam um jovem que estava inerte entre os trilhos do metrô. Os passageiros na plataforma começaram a acenar para as câmeras de vigilância da estação. 
Renan, que estava com o celular na mão, passou a gravar a cena "no automático, sem pensar", diz ele. 

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Os passageiros tentam chamar o rapaz, que não responde. Com a aproximação do trem, os passageiros começam a gritar: "Ai, meu Deus" e "Para!".
"Pela velocidade que o trem vinha, eu achei que não fosse conseguir parar", conta Renan. 
Quando chegava à estação, o trem começa a desacelerar bruscamente até parar. Parte da cabine chega a encobrir o rapaz. 
O jovem permaneceu inerte sob o trem por pelo menos 15 segundos até recobrar a consciência e sair debaixo do trem engatinhando. Ele aparentava estar embriagado. 
Um metroviário já estava na plataforma e teria orientado, segundo Renan, o desligamento da energia na linha. O objetivo era que o rapaz não tomasse um choque ao encostar em algum componente elétrico do metrô. 
Renan conta que ajudou os metroviários a puxar o homem para a plataforma para que ele fosse atendido.

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