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Eleições 2018

Manuela critica notícias falsas e cobra participação de Bolsonaro em debate

Após votar em Porto Alegre, candidata disse esperar que capitão 'saia das redes sociais'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 14:40

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 14:40

A deputada estadual gaúcha Manuela D'Ávila é pré-candidata a presidente pelo PCdoB nas eleições 2018 Crédito: Reprodução / Facebook
Candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad (PT), Manuela D'Ávila (PCdoB) criticou neste domingo a disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Após votar, em Porto Alegre, Manuela provocou o candidato Jair Bolsonaro (PSL), ao dizer que espera que ele tenha "coragem" de se apresentar para o debate público.
"Tivemos pouca velocidade na apuração das notícias falsas, na identificação dos IPs dos responsáveis pela disseminação da mentira e do ódio - disse Manuela, que pediu que seja identificado quem financia as 'fake news'. "Não tem como a mentira ser disseminada na dimensão em que elas são sem financiamento. Queremos saber quem financia essa baixaria", completou.
No sábado, a campanha de Haddad pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a remoção de mais de 100 "fake news" (notícias falsas) do Facebook e do Twitter, além de direito de resposta.
Ao comentar a possibilidade de fazer um segundo turno contra Bolsonaro, Manuela afirmou que espera que ele possa debater com Haddad. "Esperamos que o nosso adversário tenha coragem de se apresentar diante do público, que saia do ambiente das redes sociais", disse Manuela.
Manuela votou às 8h20, acompanhada do candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, Miguel Rossetto. No início da tarde, ela deve viajar a São Paulo, onde vai acompanhar a apuração ao lado de Haddad.
Ao votar, na manhã deste domingo, em São Paulo, Haddad disse que tem "muita confiança" de que haverá segundo turno e que, se avançar, pretende ampliar sua aliança "independente de partido".

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