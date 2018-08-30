Manter jovens na escola é o grande desafio da educação no ES

Adolescente fora da escola se envolveu com o tráfico de drogas Crédito: Marcelo Prest

Ele tem apenas 20 anos, mas já não lembra mais que idade tinha quando foi à escola pela última vez, recorda-se apenas que parou no 6º ano. Até terça-feira, o jovem  que não será identificado por questão de segurança  cumpria pena por tráfico de drogas. Hoje, com o alvará de soltura em mãos, mora na casa da mãe, em Vitória, e tenta se desviar do crime, mas não cogita a possibilidade de voltar a estudar. "Quero trabalhar. Já tentei outras vezes, mas é difícil ter oportunidades e aí o tráfico me abraça. Vou tentar de novo, só que escola não quero mais", diz.

Assim como o rapaz, que deixou a escola logo cedo, hoje 50.374 crianças e adolescentes se encontram fora da escola no Estado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativos a 2015. Entre esses, 29.985 têm entre 15 e 17 anos, o equivalente a 16% do total de jovens.

Os números geram preocupação especialmente nesta faixa etária: para especialistas, garantir o acesso e a permanência dos estudantes no ensino médio é um dos desafios mais urgentes a serem enfrentados pelos futuros governantes do Espírito Santo na área da educação.

O tema é o primeiro abordado em uma série de reportagens semanais do Gazeta Online, que vão retratar o cenário atual de áreas consideradas estruturais para o desenvolvimento do Estado e as metas a serem cumpridas, independentemente de quem for eleito governador. Amanhã, serão apresentadas as propostas para a educação dos seis candidatos ao Palácio Anchieta.

Doutora em políticas educacionais e professora da Ufes, Gilda Cardoso de Araújo afirma que um problema recorrente refere-se aos jovens que concluem o ensino fundamental, mas não ingressam no ensino médio. Há também aqueles que iniciam a etapa final da educação básica, mas não chegam a concluí-la.

Dados do governo do Espírito Santo apontam que a taxa de abandono no ensino médio  referente aos alunos que deixam de frequentar as aulas durante o ano letivo  caiu de 8,42% em 2010 para 4,65% em 2017. Para Gilda, a situação está distante da ideal.

O ensino médio é o que prepara os indivíduos para a inserção no mundo do trabalho. Isso gera um risco para a mão de obra que temos no Estado e prejudica a vida desses jovens, que terão menos oportunidades Gilda Cardoso de Araújo - Doutora em políticas educacionais e professora da Ufes

Mas, para além daqueles que não concluíram o ensino básico, existem os que nunca sequer o iniciaram. Segundo dados do IBGE, em 2017, 178 mil pessoas não sabiam ler e escrever no Estado. Esta é mais uma dura tarefa a ser encarada pelo próximo chefe do Executivo estadual: a meta do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo em 2024, ou seja, apenas dois anos após o fim de seu mandato.

ENSINO INTEGRAL

Do mesmo modo, ampliar a oferta de ensino em tempo integral também deve ser um compromisso da próxima gestão, já que o objetivo traçado é que, até 2030, 50% dos alunos dos ensinos fundamental e médio da rede pública estadual estejam matriculados nesse tipo de instituição. Atualmente, o projeto Escola Viva, voltado para o ensino médio, possui 32 unidades.

Para a professora do Centro de Educação da Ufes, Cleonara Schwartz, o desafio vai além e passa por garantir que a proposta se desenvolva a partir do diálogo com as comunidades. "A implantação do modelo de ensino integral provocou questionamentos por parte da comunidade, em função do fechamento de escolas e de turmas. Isso precisa ser debatido com a comunidade e será um ponto fundamental na próxima gestão", pontua.

Presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Estado (Ueses), Luiz Felipe Costa, 21, espera que no próximo governo seja pensado um modelo de ensino médio que contemple a diversidade dos jovens e os inclua nos processos de decisão. "Existem escolas em que não há grêmios, grupos estudantis. Queremos nos desenvolver não só do ponto de vista acadêmico, mas também ter acesso à cultura, esporte, lazer e participação nas decisões."

GESTÃO DEMOCRÁTICA E MELHOR INFRAESTRUTURA

Implementar ações de gestão democrática nas escolas estaduais, assim como superar as limitações econômicas para investir em infraestrutura. Na visão de especialistas são estes os caminhos mais certeiros para alavancar os índices de desempenho de crianças e adolescentes no Estado, que em sua maioria estão abaixo do esperado.

É o que revela o último resultado divulgado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, referente a 2015. Dados do Ministério da Educação (MEC) mostram que apenas o 5º ano do ensino fundamental superou a meta traçada pelo Ministério (de 5,1 pontos) ao marcar 5,5.

Já no 9º ano do ensino fundamental e na terceira série do ensino médio, a meta não é alcançada desde 2011. Em 2015, por exemplo, alunos do 9º ano deveriam alcançar 4,8 pontos, mas só chegaram aos 4. Já os finalistas do ensino médio alcançaram 3,7 pontos, quando o ideal seria 4.

De acordo com a professora do Centro de Educação da Ufes, Cleonara Schwartz, assegurar uma política educacional democrática pode resultar em mudanças significativas. "Não é só pensar em eleição direta para diretor escolar. É pensar em um projeto de educação que leve em conta a participação do corpo docente, de movimentos sociais, famílias, alunos e pesquisadores", diz.

Do mesmo modo, a qualificação permanente de professores eleva a qualidade. "Precisamos pensar em políticas de valorização do magistério, assegurar processos de formação continuada, que permitam aos educadores elaborarem suas propostas de organização curricular nas escolas", diz Cleonara, que acrescenta a necessidade de avanços na garantia de inclusão, que engloba a educação especial, do campo e também para jovens e adultos.

Nessa mesma perspectiva, a professora da Ufes Gilda Cardoso ressalta que embora já exista um plano de colaboração entre o governo estadual e os municípios  o Pacto pela Aprendizagem  ainda é preciso horizontalizar o diálogo. "Já foi dado início a esse processo, mas é preciso ampliar o diálogo para que prefeitos possam colocar realmente as suas necessidades. A colaboração tem que existir", afirma.

RENDIMENTO

Por outro lado, o ambiente de ensino é outro fator que influencia no rendimento final. "Existem muitas escolas estaduais que não possuem laboratórios de química, de física, salas de informática equipadas, bibliotecas adequadas. Algumas têm problemas inclusive na parte elétrica. É preciso revisitar essas instituições", pontua Cleonara.

Melhorias essas que são aguardadas ansiosamente pelos alunos da escola José Pinto Coelho, de Santa Teresa. No ano passado, a unidade de ensino conquistou a maior média nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio entre as instituições estaduais. Ao mesmo tempo em que ressaltam a qualidade e o empenho dos professores em sala de aula, eles dizem que a estrutura da escola deixa a desejar.

Amanda Bolsoni, Bruna Buttke e Suelen Biazutti são alunas da Escola Estadual José Pinto Coelho Crédito: Carlos Alberto Silva

Amanda Bolsoni, 17, cursa o terceiro ano do ensino médio e se prepara para o Enem duas vezes por semana, em um curso oferecido pela Secretaria de Estado de Educação (Sedu). "O curso e os professores da escola são muito bons, eles têm uma boa didática. Mas a reforma da escola ainda não foi feita. Se tivéssemos um laboratório de química, por exemplo, poderíamos ver as reações acontecendo", comenta.

Bruna Butke, 17, também aprova o ensino, mas pondera. "Tiveram que colocar pilastras em algumas salas por problemas na estrutura". Questionada sobre o assunto, a Sedu não se manifestou.

Ryan fala sobre as dificuldades proporcionadas no ensino médio pela falta de investimento em educação Crédito: Marcelo Prest