Manter equilíbrio de comissionados vira desafio ao próximo governo

Crédito: Fernando Madeira

Previstos na Constituição Federal e úteis ao giro da máquina pública, os cargos comissionados funcionam, em tese, com a nobre missão de dar a devida flexibilidade aos gestores que precisam de trabalhadores de confiança em espaços de direção, chefia e assessoramento e, ainda, criar uma margem de segurança a eventuais corporativismos dos efetivos. No entanto, tradicionalmente, ao menos uma boa parte da distribuição de cargos de comissão costuma corresponder a critérios muito menos republicanos, o que faz deste um tema importante em períodos de troca de governo.

O atual governo do Estado aumentou em 106 o número de comissionados nos últimos dois anos, chegando a 3.616, de acordo com dados consolidados até julho deste ano. Os números foram obtidos por A GAZETA por meio da Lei de Acesso à Informação, pois esse é um tipo de dado que o Portal da Transparência não disponibiliza por períodos específicos.

Apesar do aumento entre 2016 e 2018, que representou 3% de crescimento, houve uma mudança visível no total de comissionados deste governo, na comparação com o anterior. No último dia de 2014, portanto o último do governo de Renato Casagrande (PSB) , os comissionados eram 4.029, de acordo com os dados oficiais.

No final do ano seguinte, quando Paulo Hartung (MDB) concluiu o primeiro ano deste governo, os comissionados eram 3.518. Ou seja, de um ano a outro, um corte de 12,7%. O governo Hartung atribui o enxugamento ao decreto de contenção de gastos, que envolvia também a redução desses cargos, e destaca que a medida contribuiu para o enquadramento das despesas com pessoal do Executivo à Lei de Responsabilidade Fiscal.

2019

A depender do discurso do coordenador da equipe de transição do governador eleito Renato Casagrande (PSB), Álvaro Duboc, o novo governo, que toma posse em janeiro, não retomará o mesmo montante de comissionados do governo anterior.

O governador tem dito que não vai aumentar despesas e que vai trabalhar com os servidores públicos efetivos. Eventualmente, precisa-se de algumas posições com comissionados, mas essa não é a orientação do governador. A orientação é: vamos trabalhar com o nosso próprio efetivo e, com relação aos comissionados, não vamos ampliar as despesas nem o quadro, afirmou.

Além de não elevar despesas, Duboc não descarta a necessidade de reduzi-las, embora não mencione nenhum plano de corte linear de gastos.

Questionado sobre a redução de cerca de 10% na quantidade de comissionados do atual governo, na comparação com os do último ano do governo anterior, o coordenador da transição de Casagrande minimizou o resultado. Disse que é preciso verificar se os valores gastos para pagar esses comissionados acompanharam a redução no número absoluto deles.

EFICIÊNCIA

O atual secretário estadual de Planejamento, Regis Mattos, afirma que a despesa com os comissionados também caiu. O ligeiro crescimento no quantitativo desses profissionais nos últimos dois anos, segundo ele, se deu por conta do início da retomada econômica, em 2017. Com isso, explicou o secretário, foi possível ampliar investimentos e algumas contratações se tornaram imperativas.

Regis Mattos também pontuou que o corte em relação ao governo anterior não prejudicou serviços.