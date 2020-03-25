'Manter aulas suspensas é ato de responsabilidade', diz Consed

Aulas em escolas municipais e estaduais foram suspensas no Espírito Santo e em grande parte do Brasil Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação

Após o presidente Jair Bolsonaro ter criticado a suspensão de aulas presenciais durante a proliferação do coronavírus no País, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) disse que a situação é uma questão de responsabilidade.

Apesar do presidente, os secretários continuarão seguindo as determinações dos governadores de Estado, informou o órgão, "norteados pelas orientações da Organização Mundial de Saúde e das principais autoridades médicas e científicas internacionais e nacionais.

O Consed alerta para a proteção da vida de alunos, servidores e seus familiares. "Manter as aulas presenciais suspensas é um ato de responsabilidade, para proteger não apenas a vida dos nossos estudantes e servidores, mas de todos aqueles que estão em seu entorno, especialmente os idosos e com doenças crônicas."