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Após pronunciamento

'Manter aulas suspensas é ato de responsabilidade', diz Consed

Após o presidente Jair Bolsonaro ter criticado a suspensão de aulas presenciais durante a proliferação do coronavírus no País, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) disse que a situação é uma questão de responsabilidade

Publicado em 25 de Março de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 15:15
Escola Cívico-Militar de Montanha
Aulas em escolas municipais e estaduais foram suspensas no Espírito Santo e em grande parte do Brasil Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação
Após o presidente Jair Bolsonaro ter criticado a suspensão de aulas presenciais durante a proliferação do coronavírus no País, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) disse que a situação é uma questão de responsabilidade.
Apesar do presidente, os secretários continuarão seguindo as determinações dos governadores de Estado, informou o órgão, "norteados pelas orientações da Organização Mundial de Saúde e das principais autoridades médicas e científicas internacionais e nacionais.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O Consed alerta para a proteção da vida de alunos, servidores e seus familiares. "Manter as aulas presenciais suspensas é um ato de responsabilidade, para proteger não apenas a vida dos nossos estudantes e servidores, mas de todos aqueles que estão em seu entorno, especialmente os idosos e com doenças crônicas."
No pronunciamento feito na terça, Bolsonaro disse que não há motivo para fechar escolas, uma vez que o grupo de risco é composto por, também, pessoas com mais de 60 anos. "São raros os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos", disse.

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