Manifesto é união contra ataques de Bolsonaro à democracia, diz Ciro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Terceiro colocado isolado nas pesquisas de intenção de voto para presidente, o pedetista Ciro Gomes afirmou nesta quinta-feira (11) que o manifesto em defesa da democracia é um compromisso de diferentes setores com o regime democrático no Brasil.
"Um momento de união de diferentes segmentos contra os recorrentes ataques de Bolsonaro aos nossos direitos, ao sistema eleitoral e ao próprio regime democrático - que é a maior de todas as nossas conquistas", escreveu em uma rede social.
"Este é um compromisso de todos nós." Ciro ainda disponibilizou link para assinatura do documento.
Na quarta-feira (10), o presidenciável recebeu de federação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) carta na qual a entidade defende eleições em ambiente democrático e livre.
"O problema no Brasil é que nós estamos transformando as eleições numa disputa odienta ou apaixonada, de forma despolitizada", disse, na ocasião. "[A carta] É uma contribuição fora dos interesses específicos a todo um conjunto moderado de pretensões profissionais, mas que não esquece do grande ambiente. Sem democracia não é possível. E nós estamos assistindo no Brasil a apologia da ditadura, sistematicamente."