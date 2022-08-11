Manifesto é união contra ataques de Bolsonaro à democracia, diz Ciro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Terceiro colocado isolado nas pesquisas de intenção de voto para presidente, o pedetista Ciro Gomes afirmou nesta quinta-feira (11) que o manifesto em defesa da democracia é um compromisso de diferentes setores com o regime democrático no Brasil.

"Um momento de união de diferentes segmentos contra os recorrentes ataques de Bolsonaro aos nossos direitos, ao sistema eleitoral e ao próprio regime democrático - que é a maior de todas as nossas conquistas", escreveu em uma rede social.

"Este é um compromisso de todos nós." Ciro ainda disponibilizou link para assinatura do documento.

Na quarta-feira (10), o presidenciável recebeu de federação da PRF (Polícia Rodoviária Federal) carta na qual a entidade defende eleições em ambiente democrático e livre.