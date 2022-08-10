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Folha de São Paulo

Manifesto com 119 políticos de 23 partidos pela democracia é entregue ao STF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um manifesto reunindo 119 políticos eleitos e no exercício do mandato, em defesa da democracia e das instituições, foi entregue nesta quarta-fe...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 08:23

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 08:23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um manifesto reunindo 119 políticos eleitos e no exercício do mandato, em defesa da democracia e das instituições, foi entregue nesta quarta-feira (10) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A lista, com representantes de 23 legendas, foi organizada pela Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps), entidade suprapartidária de formação política.
A diretora-executiva da organização, Mônica Sodré, reuniu-se com Moraes, que vai presidir o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a eleição.
O manifesto tem o título "Políticos em defesa da democracia e das eleições", e seus signatários se comprometem com a defesa do sistema de urnas eletrônicas e das ações do TSE.
Assinaram 5 senadores, 9 deputados federais, 16 deputados estaduais, 15 prefeitos, 8 vice-prefeitos e 66 vereadores.
Entre os apoiadores estão os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Alessandro Vieira (PSDB-SE), Leila Barros (PDT-DF) e Mara Gabrilli (PSDB-SP) e os deputados federais Marcelo Ramos (PSD-AM) e Renata Abreu (Podemos-SP), além de prefeitos como João Campos (PSB), de Recife.
"Nossas diferenças partidárias e ideológicas não são maiores que aquilo que nos une. O respeito à democracia se faz na união de democratas", diz o manifesto.

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