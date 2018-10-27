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Segundo turno

Manifestantes se reúnem contra Bolsonaro em Vitória neste sábado

Com as hashtags '#elenão' e '#democraciasim', o encontro está marcado para as 14h na Praça do Papa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 12:12

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 12:12

Grupo se reúne contra Bolsonaro em Vitória neste sábado Crédito: Vitor Jubini
Manifestantes se reuniram na Praça do Papa, em Vitória, na tarde deste sábado (27) para um protesto contra o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). O evento também conta com uma página no Facebook em que as informações sobre o ato são publicadas.
Os organizadores informam, também pela rede social, que o movimento deve ter início às 14h. O manifesto é marcado pelas hashtags "#elenão" "#democraciasim". No local, há também a trio elétrico. 
Às 17h20, o grupo saiu da Praça do Papa em direção à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Praia de Camburi, em Vitória. Todas as faixas sentido praia ficaram fechadas, mas uma faixa foi aberta para o trânsito na região.
De acordo com a Polícia Militar que atua no local, por volta das 16h40, 500 pessoas participavam da concentração na Praça do Papa. Após deixar o local, outras pessoas aderiram ao movimento.
Às 17h45 a manifestação chegou à Avenida Américo Buaiz. Às 18h07, um homem surgiu em meio à manifestação, que seguia na mesma avenida, e passou a gritar frases de apoio a Bolsonaro. Houve um princípio de confusão, mas um policial recomendou que o homem se afastasse. Às 18h19, o trio elétrico chegou em frente ao monumento Vitória 360º, na Enseada do Suá, onde duas faixas ficaram bloqueadas no sentido praia. Às 18h28, o trânsito foi liberado na região.
A assessoria, via Secretaria de Segurança, afirma que não irá passar nenhuma estimativa de participantes das manifestações deste sábado (27).
VEJA FOTOS
Maristela Bergamin, assistente social, e Lila Bortolini, servidora pública. Elas têm medo do que pode representar Bolsonaro no poder. "A democracia está em jogo. Não são só elucubrações, são ameaças feitas por ele próprio", diz Maristela. "Temos sentimento de que vai ter como virar. Não é hora de neutralidade", opina Lila.
Manifestantes a favor de Fernando Haddad Crédito: Vinícius Valfré
Manifestantes caminham a favor de Haddad em Vitória

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