Manifestantes se reúnem contra Bolsonaro em Vitória neste sábado

Grupo se reúne contra Bolsonaro em Vitória neste sábado Crédito: Vitor Jubini

Praça do Papa, em Vitória, na tarde deste sábado (27) para um protesto contra o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). O evento também conta com uma página no Facebook em que as informações sobre o ato são publicadas. Manifestantes se reuniram na, em, na tarde deste sábado (27) para um protesto contra o candidato à Presidência(PSL). O evento também conta com uma página no Facebook em que as informações sobre o ato são publicadas.

Os organizadores informam, também pela rede social, que o movimento deve ter início às 14h. O manifesto é marcado pelas hashtags "#elenão" "#democraciasim". No local, há também a trio elétrico.

Às 17h20 , o grupo saiu da Praça do Papa em direção à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Praia de Camburi, em Vitória. Todas as faixas sentido praia ficaram fechadas, mas uma faixa foi aberta para o trânsito na região.

Polícia Militar que atua no local, por volta das 16h40, 500 pessoas participavam da concentração na Praça do Papa. Após deixar o local, outras pessoas aderiram ao movimento. De acordo com aque atua no local, por volta das500 pessoas participavam da concentração na. Após deixar o local, outras pessoas aderiram ao movimento.

Às 17h45 a manifestação chegou à Avenida Américo Buaiz. Às 18h07, um homem surgiu em meio à manifestação, que seguia na mesma avenida, e passou a gritar frases de apoio a Bolsonaro. Houve um princípio de confusão, mas um policial recomendou que o homem se afastasse. Às 18h19, o trio elétrico chegou em frente ao monumento Vitória 360º, na Enseada do Suá, onde duas faixas ficaram bloqueadas no sentido praia. Às 18h28, o trânsito foi liberado na região.

A assessoria, via Secretaria de Segurança, afirma que não irá passar nenhuma estimativa de participantes das manifestações deste sábado (27).

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Maristela Bergamin, assistente social, e Lila Bortolini, servidora pública. Elas têm medo do que pode representar Bolsonaro no poder. "A democracia está em jogo. Não são só elucubrações, são ameaças feitas por ele próprio", diz Maristela. "Temos sentimento de que vai ter como virar. Não é hora de neutralidade", opina Lila.

Manifestantes a favor de Fernando Haddad Crédito: Vinícius Valfré