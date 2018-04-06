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Carvão e cerveja

Manifestantes preparam churrasco na porta do sindicato

Manifestantes chegaram ao local carregando caixas de cerveja e pacotes de carvão

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 14:23
Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, começam a chegar ao local abastecidos de carvão e caixas de cerveja.
A ideia, segundo os manifestantes, é preparar um churrasco no local. Cerca de 500 pessoas cercam o prédio na manhã desta sexta-feira. Pelo menos dois carros estão sendo usados para levar o material.
Os manifestantes começaram a chegar na noite desta quinta-feira. A maioria é formado por sem terra e sem teto de acampamentos da região, como o Povo Sem Medo, uma das maiores ocupações da região do ABC.

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