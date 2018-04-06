Manifestantes preparam churrasco na porta do sindicato

Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, começam a chegar ao local abastecidos de carvão e caixas de cerveja.

A ideia, segundo os manifestantes, é preparar um churrasco no local. Cerca de 500 pessoas cercam o prédio na manhã desta sexta-feira. Pelo menos dois carros estão sendo usados para levar o material.