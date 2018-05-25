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Governo x Caminhoneiros

Manifestantes ignoram acordo em Brasília

Cerca de 200 manifestantes seguem bloqueando os acessos ao centro de distribuição de combustíveis do Distrito Federal

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 02:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 02:49
Motoristas de aplicativos, de vans de transporte escolar, além de taxistas e caminhoneiros afirmam que não reconhecem o acordo firmado na noite desta quinta-feira (24) Crédito: Caíque Verli
Em Brasília, no principal centro de distribuição de combustíveis do Distrito Federal e região, a BR Distribuidora, não havia previsão para o desbloqueio dos acessos. Motoristas de aplicativos, de vans de transporte escolar, além de taxistas e caminhoneiros afirmam que não reconhecem o acordo firmado na noite desta quinta-feira (24) entre representantes de diversas categorias de transporte e o governo. Às 22h50, cerca de 200 manifestantes seguiam bloqueando os acessos ao centro de distribuição, com barricadas de madeira, pneus em chamas e usando seus próprios veículos.
O caminhoneiro Francisco Gotardo, que atua numa cooperativa de transporte pesado de Luziânia (GO), afirma que seus "companheiros" estão mobilizados a continuar com os bloqueios nas principais rodovias em Goiás e no entorno do DF.
- Ainda não sabemos o real impacto do acordo de hoje (quarta), mas a maior parte dos meus colegas não vão arredar o pé. Isso que o governo ofereceu é pouco para uma categoria tão massacrada - afirmou.
A Policia Militar do DF acompanha a manifestação e busca organizar o trânsito na região dos bloqueios, o Setor de Indústria e Abastecimento da Capital Federal.
- Não vamos sair daqui enquanto o acordo não estiver valendo para a gasolina e outros combustíveis. Nós não reconhecemos esse acordo firmado na calada da noite - disse o motorista de van escolar Ivan Leite, de 33 anos, empunhando um cartaz que dizia "basta" aos impostos.
 

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