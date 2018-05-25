Manifestantes ignoram acordo em Brasília

Motoristas de aplicativos, de vans de transporte escolar, além de taxistas e caminhoneiros afirmam que não reconhecem o acordo firmado na noite desta quinta-feira (24) Crédito: Caíque Verli

Em Brasília, no principal centro de distribuição de combustíveis do Distrito Federal e região, a BR Distribuidora, não havia previsão para o desbloqueio dos acessos. Motoristas de aplicativos, de vans de transporte escolar, além de taxistas e caminhoneiros afirmam que não reconhecem o acordo firmado na noite desta quinta-feira (24) entre representantes de diversas categorias de transporte e o governo. Às 22h50, cerca de 200 manifestantes seguiam bloqueando os acessos ao centro de distribuição, com barricadas de madeira, pneus em chamas e usando seus próprios veículos.

O caminhoneiro Francisco Gotardo, que atua numa cooperativa de transporte pesado de Luziânia (GO), afirma que seus "companheiros" estão mobilizados a continuar com os bloqueios nas principais rodovias em Goiás e no entorno do DF.

- Ainda não sabemos o real impacto do acordo de hoje (quarta), mas a maior parte dos meus colegas não vão arredar o pé. Isso que o governo ofereceu é pouco para uma categoria tão massacrada - afirmou.

A Policia Militar do DF acompanha a manifestação e busca organizar o trânsito na região dos bloqueios, o Setor de Indústria e Abastecimento da Capital Federal.

- Não vamos sair daqui enquanto o acordo não estiver valendo para a gasolina e outros combustíveis. Nós não reconhecemos esse acordo firmado na calada da noite - disse o motorista de van escolar Ivan Leite, de 33 anos, empunhando um cartaz que dizia "basta" aos impostos.