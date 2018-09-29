Manifestantes fazem protesto contra Bolsonaro em Vitória

Manifestantes se concentram na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Luiza Pinheiro

Manifestantes se reuniram na Praça do Papa, em Vitória, na tarde deste sábado (29), para um protesto contra o candidato à Presidência, Jair Bolsonaro. A concentração começou no local por volta das 15h. Segundo a organização do ato, chamado de "Mulheres contra o Bolsonaro", o grupo vai fazer uma passeata até a Praça dos Desejos, também em Vitória.

Adultos, idosos e crianças participam do protesto que acontece de forma pacífica. Enquanto mais pessoas se reúnem na praça, apresentações artísticas tem acontecido no local.

A concentração no local começou por volta das 15 horas deste sábado (29) Crédito: Luiza Pinheiro

"Sou mulher e só voto em quem me respeita" e "Se fere a minha essência, serei resistência". Essas são algumas frases que estão expostas nos cartazes que os manifestantes fizeram para o protesto.

Nem só de mulheres foi formado o protesto. O professor de Educação Física, Jadson Nery, acompanhou a namorada e assistente social, Luana Dias, na manifestação. "Temos que apoiar as mulheres e dizer não a um candidato preconceituoso", disse Jadson.

"Esse evento não é nem de direita, nem de esquerda, é contra o preconceito de Bolsonaro", completou a psicóloga e garçonete Livia Fracalossi.

O estudante de Psicologia Pedro Teixeira, de 20 anos, reuniu um grupo de amigos para participar do protesto. "Eu sou um homem gay e nesse protesto tem várias mulheres. Viemos lutar pelos nossos direitos. Bolsonaro é fascista, homofóbico e racista. Somos completamente contra isso e isso é muito grave para a democracia. Se ele não nos representa, estamos lutando contra ele", afirmou Pedro.

Por volta de 17 horas, os manifestantes deram início a passeata. Segundo a Guarda Municipal, o grupo ocupa duas faixas da pista, sentido Praia de Camburi. Não há retenção de veículos no local.

Manifestantes fazem passeata contra Bolsonaro na Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

O protesto foi encerrado por volta das 18 horas, na altura da escultura "Vitória 360 Graus", próximo à Praça do Desejo. Segundo a organização do ato, 15 mil pessoas participaram da manifestação. Já a PM informou que 2 mil estiveram presente no ato.

NORTE DO ESTADO

Em São Mateus, na região Norte do Estado, cerca de 100 pessoas, em sua maioria mulheres, foram às ruas na tarde deste sábado (29). Com cartazes nas mãos, elas fizeram a manifestação #EleNão, contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro.

Elas saíram às ruas, por volta das 14h. A caminhada começou na Avenida João XXIII, em São Mateus, e seguiu em direção à BR 101. Até o momento, o grupo bloqueia o sentido norte da via. Mais informações em instantes.

SUL DO ESTADO

Um grupo de pessoas se reuniu na tarde deste sábado (29) na Praça Jerônimo Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles manifestaram contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro. Os manifestantes começaram a chegar no local por volta das 13 horas.

O evento 'Todos Contra Bolsonaro', criado em uma rede social há aproximadamente três semanas, teve a confirmação de 442 pessoas. Mas de acordo com os organizadores, uma média de 250 a 300 compareceram. Já acordo com a Guarda Municipal, a estimativa de público era de 200 pessoas.

NO BRASIL

Segundo o Estadão, manifestantes contrários ao candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, começaram a tomar a praça da Cinelândia, no Centro do Rio, no início da tarde deste sábado (29). Os protestos contra a candidatura de Bolsonaro foram convocados de forma espontânea, em várias cidades do País e também no exterior, a partir da criação do grupo "Mulheres Unidas contra Bolsonaro" no Facebook, no último dia 30. No Rio, o principal palco é a Cinelândia.

Por volta das 15h25, manifestantes reagiram com aplausos à passagem de uma bandeira com a imagem da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em março. Muitos manifestantes, especialmente as mulheres, responderam à convocação dos organizadores do protesto e estão usando lilás.

A mobilização por meio das redes sociais começou a chamar a atenção no último dia 10, ao agregar mais de 300 mil mulheres em um único dia. Neste sábado, o grupo, fechado, contabilizava 3,9 milhões de participantes. A adesão é um reflexo da rejeição a Bolsonaro entre as eleitoras - o porcentual de mulheres que, nas pesquisas de intenção de voto, dizem que jamais votariam no deputado fluminense é maior do que o de homens.

O crescimento do grupo provocou reação em meados deste mês. No fim de semana dos dias 15 e 16, quando tinha em torno de 2,5 milhões de participantes, o grupo chegou a ficar fora do ar após ser hackeado e ter seu nome mudado, com alusão favorável a Bolsonaro. Várias mulheres do grupo foram agredidas verbalmente e receberam ameaças via internet. Paralelamente, naquele fim de semana, a hashtag #EleNão foi utilizada 193,4 mil vezes e a #EleNunca outras 152 mil vezes em todo o País.

A reação ao movimento incluiu suspeitas de violência física no Rio. Uma das administradoras do grupo na cidade registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil afirmando que foi agredida na noite da última segunda-feira, quando chegava em casa, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, por dois homens ainda não identificados. A ativista afirmou que vinha sendo ameaçada nas redes por causa da militância política, mas disse que não podia afirmar quem eram os agressores. Os homens levaram apenas o celular da vítima, deixando os demais pertences. (Estadão)