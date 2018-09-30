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Manifestação

Manifestantes fazem atos a favor de Bolsonaro pelo Brasil

Protestos foram convocados pelas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2018 às 22:03

Publicado em 29 de Setembro de 2018 às 22:03

Mulheres fazem manifestação a favor de Jair Bolsonaro em São Mateus Crédito: Internauta
Manifestantes a favor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) se reúnem em cerca de 16 cidades de sete estados em atos em defesa do candidato. O movimento foi convocado pelas redes sociais e reuniu No Rio de Janeiro, manifestantes saíram às ruas na tarde deste sábado para marcar posição a favor candidatura de Bolsonaro. Apoiadores do capitão da reserva se reúnem em Copacabana, Zona Sul da cidade, para defendê-lo com camisas e bandeiras do Brasil.
Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Tocantins foram os estados que concentraram os manifestantes entre as cidades Rio de Janeiro, Itatiaia, São Paulo, Boituva, Itapira, Ourinhos, Santa Bárbara d'Oeste, São José do Rio Preto, Amparo, Rio Verde, Montes Claros, Teresina, Osório, Gurupi, Tupã e Presidente Prudente em defesa do candidato Jair Bolsonaro.
No Posto 5 em Copacabana, os manifestantes a favor de Bolsonaro destacam a defesa da família e o histórico Ficha Limpa do deputado. Muitos também aproveitam o ato para protestar contra o PT e a esquerda. O ato começou por volta das 14h30 com a execução do Hino Nacional e a reza do 'Pai Nosso'. Muitos usam blusa verde e amarela e bandeiras do Brasil. Em meio à manifestação várias vezes, grupos entoam os gritos "eu vim de graça", em provocação a manifestantes de esquerda, que supostamente receberiam para protestar.
"A gente resolveu participar para se posicionar. Não dá para ficar aplaudindo e defendendo a esquerda", opinou Manuela.
Maicon Vieira, de 27 anos, morador de Bonsucesso, Zona Norte da cidade, aproveitou o ato para lucrar e levou camisas com a estampas de Bolsonaro para vender. Ele disse que começou a comercializar o item essa semana e já vendeu 180 blusas, cada uma custa R$ 25 reais.
"Acho que eles estão cobrando muito caro as camisas. Está, em média, R$ 30, se fosse R$ 10, vendia tudo", disse Lucia Gaichi, uma das manifestantes.
 
 

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