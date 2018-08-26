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Vitória

Manifestantes fazem ato a favor de Lula em shopping

Protesto é semelhante aos ocorridos anteriormente em outras cidades do país, como Belo Horizonte e Florianópolis

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 20:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 20:42
A manifestação aconteceu por volta de 14h30 deste domingo (26) no Shopping Vitória Crédito: Reprodução
Um grupo de manifestantes fez um ato a favor do ex-presidente Lula (PT), no Shopping Vitória, na tarde deste domingo (26), na Enseada do Suá, na Capital. Preso na Superintendência da Polícia Federal desde abril, em Curitiba, Lula é candidato a presidente da República.
Um funcionário do shopping, de 40 anos, que preferiu não se identificar, contou que a manifestação começou por volta de 14h30. "Eu estava abrindo a loja quando de repente começou uma gritaria. Até achei que fosse briga, comentou.
Reunidos próximo à entrada do estabelecimento, os simpatizantes entoaram gritos de apoio ao ex-presidente. "Chegou uma hora que ficou meio tenso porque de um lado era as pessoas a favor do Lula e do outro eram contra. Eu até saí de perto porque pensei que uma lixeira poderia ser derrubada e fazer aquele barulho de tiro. Ia ser uma correria", contou o funcionário.
Ainda segundo ele, o protesto durou cerca de 20 minutos, quando os próprios manifestantes decidiram sair do local. 
Procurado, o Shopping Vitória informou que a manifestação aconteceu sem o conhecimento do estabelecimento. Ainda de acordo com o shopping, "a administração tomou as medidas cabíveis para manter a segurança dos frequentadores do local e destacou que preza pela segurança e conforto dos clientes, lojistas e colaboradores".
A manifestação a favor do Lula foi semelhante às ocorridas anteriormente em outras cidades pelo país. Veja as imagens compartilhadas na internet:
CONTAGEM (MG)
BELO HORIZONTE (MG)
 
FLORIANÓPOLIS (SC)

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