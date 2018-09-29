Manifestações contra Bolsonaro acontecem em vários estados brasileiros

29/09/2018 - PROTESTO / MULHERES CONTRA BOLSONARO - POLÍTICA OE - Concetração de manifestantes na Cinelândia, no centro do Rio, na tarde deste sábado, 29, para ato contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: FABIO MOTTA/ESTADÃO

Manifestantes contrários ao candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foram às ruas em diversas cidades do país, neste sábado (29). Durante a manhã, manifestações contra e a favor o candidato ocorreram em 45 cidades de 12 estados brasileiros. Os atos foram convocados pelas redes sociais.

Durante a tarde, Vitória, São Mateus, Brasília, e Rio de Janeiro também registraram manifestações. Os protestos contra a candidatura de Bolsonaro foram convocados de forma espontânea, em várias cidades do País e também no exterior, a partir da criação do grupo "Mulheres Unidas contra Bolsonaro" no Facebook, no último dia 30. Veja fotos abaixo.

No Rio, o principal palco é a Cinelândia, no Centro da cidade. Por volta das 15h25, manifestantes reagiram com aplausos à passagem de uma bandeira com a imagem da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em março. Muitos manifestantes, especialmente as mulheres, responderam à convocação dos organizadores do protesto e estão usando lilás.

Em São Paulo, por volta das 14h30, centenas de pessoas estavam no Largo da Batata, na Zona Oeste, no ato "Mulheres contra Bolsonaro". O evento reuniu integrantes da União da Juventude Socialista, União Estadual dos Estudantes Secundaristas, sindicatos, coletivo feminista da ECA USP, militantes com bandeiras do PT, PSOL, PSTU e Rede.

FAVORÁVEL AO CANDIDATO

Já os atos a favor do candidato tinham acontecido em 12 cidades de 6 estados: Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

No Rio, em Copacabana, Zona Sul da cidade,apoiadores de Bolsonaro se concentravam na Avenida Atlântica. A Polícia Militar acompanhou a manifestação. O sentido Leme da via foi interditado às 15h no trecho.