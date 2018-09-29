Manifestações contra Bolsonaro acontecem em vários estados brasileiros

Manifestantes contrários ao candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, foram às ruas em diversas cidades do país, neste sábado (29). Durante a manhã, manifestações contra e a favor o candidato ocorreram em 45 cidades de 12 estados brasileiros. Os atos foram convocados pelas redes sociais.
Durante a tarde, Vitória, São Mateus, Brasília, e Rio de Janeiro também registraram manifestações. Os protestos contra a candidatura de Bolsonaro foram convocados de forma espontânea, em várias cidades do País e também no exterior, a partir da criação do grupo "Mulheres Unidas contra Bolsonaro" no Facebook, no último dia 30. Veja fotos abaixo.
No Rio, o principal palco é a Cinelândia, no Centro da cidade. Por volta das 15h25, manifestantes reagiram com aplausos à passagem de uma bandeira com a imagem da vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em março. Muitos manifestantes, especialmente as mulheres, responderam à convocação dos organizadores do protesto e estão usando lilás.
Em São Paulo, por volta das 14h30, centenas de pessoas estavam no Largo da Batata, na Zona Oeste, no ato "Mulheres contra Bolsonaro". O evento reuniu integrantes da União da Juventude Socialista, União Estadual dos Estudantes Secundaristas, sindicatos, coletivo feminista da ECA USP, militantes com bandeiras do PT, PSOL, PSTU e Rede.
FAVORÁVEL AO CANDIDATO
Já os atos a favor do candidato tinham acontecido em 12 cidades de 6 estados: Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.
No Rio, em Copacabana, Zona Sul da cidade,apoiadores de Bolsonaro se concentravam na Avenida Atlântica. A Polícia Militar acompanhou a manifestação. O sentido Leme da via foi interditado às 15h no trecho.
Os manifestantes paulistanos a favor do candidato do PSL se reuniram por volta das 10h em frente ao Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo. Eles planejavam sair em carreata pela Zona Norte e chegar até o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. Não havia estimativa de participantes até as 13h.