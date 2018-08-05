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Disputa ao governo

Manato propõe que policiais escolham o comandante da PM

Pré-candidato do PSL diz que se for eleito, reativará a Rotam e fará concursos regionais para a corporação

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 14:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 14:19
O deputado federal Carlos Manato, candidato ao governo do Estado, discursa durante convenção do PR, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
O deputado federal Carlos Manato (PSL), candidato ao governo do Estado, diz que, se eleito, os policiais militares é que vão escolher o comandante da PM. "Nós temos que dar à polícia o poder de escolher os comandantes. Não pode ser o amigo do governador", afirma. De acordo com ele, essa escolha se daria por meio de uma eleição interna.
A proposta foi citada pelo candidato quando questionado, em entrevista pouco antes da convenção do PR, neste domingo (05), sobre suas propostas para a área da segurança pública. Ele ainda fala em regionalizar os concursos para a corporação.
"Tem que aumentar o efetivo da PM, mas o concurso tem que ser regionalizado. Tem que ter um concurso só para a Grande Vitória, um só para o Caparaó..."
E também prometeu a volta da Rotam (Ronda Ostensiva Tática Motorizada), unidade especializada da Polícia Militar, cujo retorno já foi prometido pelo ex-governador Renato Casagrande (PSB).
Para Manato, o combate ao tráfico de drogas deve se dar "nas fronteiras", trabalho esse que, para ele, caberia também aos policiais militares. "Não adianta ficar subindo morro", avalia.
Outra proposta de Manato é diminuir em 20% os cargos comissionados e secretarias. Ele ainda diz que priorizaria hospitais e não estradas.
ESCOLA VIVA MILITAR
Há ainda a ideia de transformar as escolas do programa Escola Viva em escolas militares. "Vamos encomendar um estudo para isso, fazer um piloto em Vitória e ver se dá certo. Se der, vamos transformar todas as escolas vivas em escolas militares", planeja.
SACRIFÍCIO E KAMIKAZE
Apesar de todos esses planos, a candidatura de Manato ao governo, lançada aos 45 do segundo tempo - antes ele era pré-candidato à reeleição -, é vista até pelos aliados como "sacrifício", com poucas chances de sucesso. Ele faz palanque para o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e foi instado a assumir a cabeça de chapa para viabilizar a aliança com PRB e PR.
"O meu objetivo é Bolsonaro. Se o preço que eu tinha que pagar para melhorar o palanque de Bolsonaro é entregar o meu mandato, saiu de graça. Eu sou kamikaze de Bolsonaro".

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