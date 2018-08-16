Manato promete cortar secretarias e cargos comissionados

Manato quer instituir o ponto eletrônico digital no Palácio Anchieta e na Residência Oficial Crédito: Carlos Alberto Silva

O candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSL, Carlos Manato, prometeu uma reforma administrativa e corte de 20% de secretarias de Estado, subsecretarias de cargos comissionados, caso seja eleito. A informação está no plano de governo de Manato, que também traz promessas para resolver os principais gargalos de infraestrutura do estado, como o contrato da BR-101, o BRT e o aquaviário.

Confira as propostas:

REFORMA ADMINISTRATIVA

Além de um quadro enxuto de secretarias, Manato quer se cercar de uma equipe técnica. Ele afirma que os secretários que ele convidar não poderão se candidatar a cargos eletivos em 2020. A justificativa é a garantia do "equilíbrio" e "compromisso moral" com o mandato.

Dentro dos cortes de gastos, Manato propõe que os secretários só usem a frota oficial de carros em serviço. E também quer proibir a compra de alimentos perecíveis, bebidas alcoólicas e refrigerantes para a Residência Oficial da Praia da Costa.

Em contrapartida, ele afirma que pretende valorizar o servidor público estadual, com reajuste de perdas salariais.

MARCAR PRESENÇA

Manato também quer instituir o ponto eletrônico digital no Palácio Anchieta e na Residência Oficial. "Em serviços externos, comprovará presença por meio de fotos, assinaturas ou comprovantes de comparecimento", diz o programa de governo.

INFRAESTRUTURA

Os principais gargalos de infraestrutura do Estado estiveram presentes nas promessas do candidato. Ele quer que a ECO101, que é concessionária da BR-101 no Estado, cumpra o contrato original, quer cobrar da Rodosol uma solução para conter os suicídios na Terceira Ponte e cobrar a duplicação da BR-262.

Sem muitos detalhes, Manato menciona que vai realizar estudos sobre o BRT (o corredor exclusivo de ônibus) e o aquaviário.

SEGURANÇA PÚBLICA

Depois da crise da segurança pública, a Polícia Militar passou por transformações e alguns setores foram cortados. Caso seja eleito, Manato pretende discutir o retorno da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam) e do Batalhão de Missões Especiais (BME).

Ele também pretende sancionar o projeto de lei que dá anistia aos policiais militares envolvidos na greve da PM de 2017.

LINHA DE CRÉDITO PARA POLICIAIS

Manato quer criar uma parceria com o Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo) para ajudar os policiais civis, militares e bombeiros para financiarem a casa própria.

"O governo do Estado criará uma linha de crédito de 100% do valor do imóvel junto ao Banestes, onde os servidores da força de segurança pública terão uma taxa que será menor que as praticadas pelos bancos federais. Assim, essa categoria poderá adquirir imóveis que não ultrapassem a porcentagem de 30% do salário bruto e terão 35 anos para quitar o financiamento", diz a proposta.

EDUCAÇÃO

Se depender de Manato, o projeto Escola Viva, vitrine do governo Paulo Hartung, será mantido. Mas ele também quer criar escolas militares e implantar a disciplina Moral e Cívica nas escolas.

O "Escola Sem Partido" também é uma proposta de campanha. Manato quer proibir o que ele chama de "doutrinação a qualquer partido político,bem como utilizarem livros que remetem ao assunto do comunismo e marxismo".

SAÚDE

Para a saúde pública, Manato quer criar uma "força-tarefa" para atender pacientes de urgência e emergência. Em parceria com hospitais públicos, filantrópicos, organizações sociais, hospitais privados e cooperativas médicas.