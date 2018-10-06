Manato pede votos em feira na Serra e participa de carreata em Vitória

O candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSL, Carlos Manato, pediu votos em uma feira livre, na Serra, e durante uma carreata, em Vitória, neste sábado (06), último dia de campanha antes da votação do primeiro turno.

Durante a manhã, Manato esteve na feira livre de Serra-Sede. Em seguida, participou de uma carreata, em Vitória, organizada por eleitores que apoiam o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. A carreata começou em frente ao ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, percorreu algumas ruas da Capital e terminou na Praça do Papa, na Praia do Suá.

Manato participa de carreata com apoiadores de Jair Bolsonaro no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Acompanhado da esposa, Manato cumprimentou eleitores e posou para fotos. "Viemos à convite da direita independente, mas cada um vai no seu trio", disse.

Para o candidato, o resultado do planejamento de sua campanha eleitoral dará a ele um lugar no segundo turno na disputa ao Palácio Anchieta. "Acreditamos que hoje, quando sair as pesquisas, vamos estar melhor que a Rose (de Freitas) e iremos para o segundo turno", avaliou. Ele diz contar no Estado com os votos dos eleitores do candidato à Presidência Jair Bolsonaro.

PROMESSA

Se eleito governador do Estado, Manato disse que vai combater o desemprego. No Estado, são 257 mil pessoas desempregadas no terceiro trimestre de 2018 , segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).