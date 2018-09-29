Manato faz carreata em Cariacica e defende reforma administrativa

Faltando uma semana para o primeiro turno das eleições, o candidato ao governo Carlos Manato (PSL) intensificou caminhadas e carreatas pelo Estado. Só neste sábado, ele participou de atos no Litoral Sul, na Grande Vitória e na região Norte. O candidato disse que sua primeira ação no governo, caso seja eleito, será uma reforma administrativa, seguida de ações prioritárias na saúde e segurança.

Em Cariacica, Manato participou de uma carreata em apoio ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). Militantes se concentraram em frente ao Estádio Kleber Andrade, no bairro Rio Branco, e seguiram por vias da cidade, como a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande.

Antes, o candidato participou de carreata com caminhada em Guarapari. De Cariacica, Manato seguiu para Linhares, onde esteve em outra carreata durante a tarde. A estratégia na reta final para a eleição passa pela intensificação desses atos.

"As carreatas, nós colocamos no Norte e no Sul, agora as caminhadas mesmo, são na Grande Vitória. Essas carreatas, a gente espalhou de acordo com os polos, então nós pegamos o polo de Guarapari, Cariacica, Linhares", conta.

Manato tira fotos com eleitores na região do estádio Kleber Andrade Crédito: Igor Santos

Ainda neste sábado, o candidato a vice-governador na chapa, Rogério Zamperlini (PSL), e a esposa de Manato e candidata a deputada federal, Soraya Manato (PSL), estiveram em Aracruz, onde participaram de carreata.

Perguntado sobre a primeira medida que tomaria como governador do Estado, Manato respondeu que fará uma reforma administrativa. Verbas para obras seriam redirecionadas para áreas de saúde e segurança.

"Primeira ação no governo do Estado é a reforma administrativa. Junto com a reforma, é cuidar das pessoas. Já demos uma olhada no orçamento que o governador mandou para a Assembleia, vamos fazer o que ele colocou em termos de aumento. Vamos dar o que ele colocou para a polícia. Só que vamos tirar um pouco o dinheiro das obras e botar na saúde, para tirar as pessoas dos corredores e diminuir as filas de exames. Prioridade número zero é a segurança junto com a saúde", afirma.

O candidato disse também que antes do fim de janeiro pretende terminar com as filas nos corredores de hospitais, caso seja eleito. "Até o dia 15, 20 de janeiro não quero mais ninguém no corredor. Aí em três, quatro meses, vamos acabar com todas as filas de exames", declarou.

MULHERES

Neste domingo (30), o candidato seguirá com sua agenda de campanha na Grande Vitória. Às 7h30, Manato participará de café da manhã e torneio de futebol em Jardim Carapina, na Serra. De lá, ele seguirá para uma carreata em Nova Almeida, na Serra, e Praia Grande, em Fundão, marcada para 9h. E às 13h, o candidato vai participar de uma marcha do movimento de mulheres, que sairá de um posto de combustíveis em Vila Velha em direção à Praça do Papa, onde será realizado um ato a favor de Jair Bolsonaro.

"É imprevisível quantas pessoas vão se concentrar no posto. A gente não sabe dimensionar a quantidade de pessoas que vão fazer o movimento pró-Bolsonaro e pró-Manato", ressaltou.