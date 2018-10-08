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Corrida ao Palácio Anchieta

Manato diz que missão foi cumprida com sucesso

Segundo colocado na eleição para governo do ES festejou a eleição de 5 deputados do PSL. Adversários também comentaram o resultado das urnas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 01:25

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 01:25

O segundo colocado na disputa para o governo do Estado com 27,22% dos votos válidos (525.973 votos), o candidato Carlos Manato (PSL) afirmou que cumpriu sua missão partidária ao conseguir com que seu partido elegesse cinco deputados, sendo uma parlamentar federal  a mulher dele, Soraya Manato  e quatro estaduais  Delegado Danilo Bahiense, Capitão Assumção, Coronel Alexandre Quintino e Torino Marques.
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Por meio de nota, Manato disse que encerrou a campanha com a sensação de dever cumprido e que deu ao povo capixaba a oportunidade de escolha, pois a decisão das urnas é soberana.
"Agradeço, sinceramente, os mais de 500 mil capixabas que acreditaram em nossa proposta e confiaram a mim este voto. Foi uma grande honra contar com o apoio de todos vocês", afirmou Manato.
Soraya Manato, eleita deputada federal, chega à seção eleitoral com Manato Crédito: Ludmila de Azevedo Crepe
O candidato ainda questionou as pesquisas eleitorais, dizendo que elas não mostram a realidade por conta de dados anteriores aos resultados das urnas, e afirmou que agora irá concentrar esforços na eleição de Jair Bolsonaro, que vai enfrentar Fernando Haddad (PT) no segundo turno para presidente da República. 
"Isso é uma grande conquista para o nosso partido, o PSL. Somos muito gratos ao povo capixaba por essa grande oportunidade! Agora é momento de concentrar nossos esforços, para fazermos Jair Messias Bolsonaro, o nosso presidente da República."
Além de Manato, os demais candidatos ao governo divulgaram notas sobre o resultado da eleição.
Jaqueline Rocha (PT), que ficou em terceiro lugar e obteve 7,38% dos votos válidos (142.654 votos) agradeceu por ser sua primeira campanha para governo do Estado.
"Quero agradecer todo o apoio que recebi, da militância do Partido dos Trabalhadores, e ao PT, que me deu a confiança para essa missão de ser candidata ao governo do Estado, sendo a primeira vez que eu disputo um pleito eletivo", afirmou Jackeline.
Rose de Freitas (Podemos), que teve 5,47% dos votos (105.754 votos), disse em nota que quem conheceu sua campanha e tomou conhecimento da sua candidatura ao governo expressou claramente a vontade de que continue como senadora.
"Não pude me afastar do Congresso e tenho certeza que um conjunto de fatores prejudicou sobremaneira a nossa candidatura. Portanto, a minha trincheira de luta pelo povo capixaba continua no Senado Federal", disse Rose.
Aridelmo Teixeira (PTB) ficou em quarto com 3,25% dos votos válidos (62.821 votos) e disse que teve a honra de poder cumprimentar pessoalmente os eleitores ou dialogar via debates, entrevistas, palestras ou reuniões nos últimos 45 dias intensamente.
"Quero agradecer a todos que acompanharam a Marcha do 14 e a confiança em mim depositada nas urnas neste domingo. Foram mais de 62 mil votos de pessoas que confiam na renovação política para o Estado e um Brasil melhor", declarou Aridelmo.
André Moreira (PSOL), com 1,18% dos votos válidos (22.875 votos), afirmou que manterá seu compromisso de fiscalizar o futuro governo e seguirá defendendo os direitos fundamentais dos segmentos mais vulneráveis da sociedade.
"A Frente cumpriu seu papel de representar nesta eleição coletivos da juventude, de negros e negras, de LGBTQ, dos movimentos sindicais e sociais, entre outros segmentos alinhadas à defesa incondicional dos direitos e das liberdades", afirmou Moreira.
Manato diz que missão foi cumprida com sucesso

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