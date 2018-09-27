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Corrida presidencial

Manato diz que fala de Mourão sobre 13º foi infeliz e causa mal-estar

Vice da chapa de Jair Bolsonaro, general criticou as leis trabalhistas durante um evento para empresários no Rio Grande do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 20:37

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 20:37

Carlos Manato é deputado federal há quatro mandatos Crédito: Carlos Alberto Silva
O candidato a governador do Espírito Santo pelo PSL, Carlos Manato, classificou
a fala do general Mourão sobre o fim do 13º salário
como "infeliz".
Mourão é vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência e foi filmado fazendo críticas às leis trabalhistas durante um evento para a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (27).
Após ser informado sobre o que disse Mourão, Bolsonaro usou o Twitter para se posicionar contra o general, orientando os aliados a defender as garantias trabalhistas. Na mensagem, Bolsonaro sugeriu que Mourão não conhece as regras constitucionais.
Manato, que é um dos braços de Bolsonaro no Estado, reforçou que o posicionamento do partido é de garantir os direitos aos trabalhadores.
"Não existe isso. Longe disso, são direitos, garantias trabalhistas que são garantidas na Constituição, não abrimos mão. Somos totalmente favoráveis às leis trabalhistas. Têm que ser cumpridas. Décimo terceiro salário, férias, um terço de férias remuneradas, nós não abrimos mão. Foi uma fala infeliz, afirmou.
CONFLITO
Sobre um possível conflito dentro da chapa, Manato pontuou que o general não participou das discussões do partido para a construção do programa partidário.
"Nós temos um programa partidário que eu sigo aqui no Espírito Santo. Todo mundo que é candidato de Bolsonaro segue no Brasil todo. Como ele chegou de última hora, não participou da nossa discussão. Ele chegou com o carro lá na frente. Tem alguma coisa que ele não participou, como eu participei, falou Manato.
Questionado se isso poderia prejudicar o fim da campanha para o primeiro turno, Manato diz que é "ruim porque causa um mal-estar sem precisar".

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