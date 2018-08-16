Manato declara possuir mais de R$ 2 milhões em bens

Carlos Manato é deputado federal há quatro mandatos Crédito: Carlos Alberto Silva

O deputado federal e candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PSL) declarou possuir um patrimônio total de R$ 2.198.550,32. São R$ 451.294,15 a mais na comparação com o valor informado em 2014, quando ele se elegeu para a Câmara Federal.

Na lista de bens registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), os itens mais caros são as quotas ou quinhões de capital, que somam R$ 532.433,24, e um apartamento, no valor de R$ 486.750,00.

O candidato também possui R$ 170.000,00 em espécie e um terreno de R$ 150.000,00. Já o carro está avaliado em R$ 62.250,00.

Com formação em Medicina, Carlos Manato é empresário e atua como deputado federal em Brasília há quatro mandatos.

De 2006 para cá  período a partir do qual são disponibilizados os dados do TRE-ES , o patrimônio de Manato vem crescendo: em 2006 foram declarados R$ 468.000,94. Já em 2010, o valor aumentou para R$ 1.359.647,49 e, em 2014, chegou a R$ 1.747.256,17.

SEM VERIFICAÇÃO

Embora o TSE enquadre cada bem em um tipo  como terreno, veículo, apartamento e aplicação de renda fixa, por exemplo , o patrimônio declarado não é verificado pela Justiça Eleitoral.

Os valores declarados servem apenas para que a sociedade possa acompanhar a evolução de bens dos políticos, a partir do momento em que eles se candidatam a cargo eletivo.

A legislação também não exige que o candidato apresente bens com os valores atualizados. Por isso, são comuns os imóveis e veículos listados com valores bem abaixo dos praticados no mercado.