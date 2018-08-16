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Registro de candidatura

Manato declara possuir mais de R$ 2 milhões em bens

A informação foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 00:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 00:08
Carlos Manato é deputado federal há quatro mandatos Crédito: Carlos Alberto Silva
O deputado federal e candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PSL) declarou possuir um patrimônio total de R$ 2.198.550,32. São R$ 451.294,15 a mais na comparação com o valor informado em 2014, quando ele se elegeu para a Câmara Federal.
Na lista de bens registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), os itens mais caros são as quotas ou quinhões de capital, que somam R$ 532.433,24, e um apartamento, no valor de R$ 486.750,00.
O candidato também possui R$ 170.000,00 em espécie e um terreno de R$ 150.000,00. Já o carro está avaliado em R$ 62.250,00.
Com formação em Medicina, Carlos Manato é empresário e atua como deputado federal em Brasília há quatro mandatos.
De 2006 para cá  período a partir do qual são disponibilizados os dados do TRE-ES , o patrimônio de Manato vem crescendo: em 2006 foram declarados R$ 468.000,94. Já em 2010, o valor aumentou para R$ 1.359.647,49 e, em 2014, chegou a R$ 1.747.256,17.
SEM VERIFICAÇÃO
Embora o TSE enquadre cada bem em um tipo  como terreno, veículo, apartamento e aplicação de renda fixa, por exemplo , o patrimônio declarado não é verificado pela Justiça Eleitoral.
Os valores declarados servem apenas para que a sociedade possa acompanhar a evolução de bens dos políticos, a partir do momento em que eles se candidatam a cargo eletivo.
A legislação também não exige que o candidato apresente bens com os valores atualizados. Por isso, são comuns os imóveis e veículos listados com valores bem abaixo dos praticados no mercado.
VEJA A LISTA DE BENS DECLARADOS POR MANATO: 

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