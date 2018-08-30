Manato apresenta dados exagerados e contraditórios

Carlos Manato é candidato a governador pelo PSL Crédito: Marcelo Prest

Em sabatina na Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (29), o candidato ao governo Carlos Manato (PSL), apesar de ter passado dados verdadeiros, também apresentou informações exageradas e contraditórias.

Ao falar sobre gastos com combustíveis, no entanto, o parlamentar disse ter abastecido uma única vez em quatro anos. Mas o Portal da Transparência consta três registros de 2015 para cá.

A checagem de discurso tem sido feita com todos os candidatos ao governo para que os eleitores tomem decisões com base em informações certas.

Para cada checagem é atribuído um dos sete selos a seguir:

Verdadeiro: quando a declaração ou informação corresponder aos fatos e aos dados;

Verdadeiro, mas: quando a informação for verdadeira, mas um complemento for fundamental para a formação de juízo de valor por parte do leitor;

Não se sustenta: quando não houver dados conhecidos que comprovem a informação ou declaração;

Contraditório: quando a informação ou declaração for de encontro a outra também confiável;

Discutível: quando a veracidade depender da metodologia utilizada;

Exagerado: quando a informação seguir uma linha coerente, mas for exagerada;

Falso: quando a informação ou declaração não corresponder aos fatos ou aos dados públicos.

AS DECLARAÇÕES

O que eu coloquei (no plano de governo) é a cultura militar. A escola militar é diferente da cultura militar. A escola militar é inviável porque 90% do aluno da escola militar é filho de militar

registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), consta como proposta estudo para avaliar a implantação de escolas militarizadas, podendo ser construídas ou adaptadas dentro de outras escolas já constituídas. Diante da mudança de posicionamento, entendemos que o candidato foi contraditório. Manato disse que pretende implantar a cultura militar nas escolas, em vez de adotar na rede pública escolas militares. No entanto, em seu plano de governo,, consta como proposta estudo para avaliar a implantação de escolas militarizadas, podendo ser construídas ou adaptadas dentro de outras escolas já constituídas. Diante da mudança de posicionamento, entendemos que o candidato foi contraditório.

Procurado novamente pela reportagem, ele afirmou que escolas militarizadas seguem apenas um modelo de ensino, com regras mais rígidas que levam os estudantes a respeitarem os professores, a cantarem o Hino Nacional, por exemplo. Segundo ele, escolas militares são caras e inviáveis de serem implantadas no Estado.

É difícil, porque eu não falto sessão. Sou da Mesa Diretora, daqui a pouco o Rodrigo (Maia, presidente da Câmara) manda uma urgência e fala Manato, vem para cá. Isso é o normal

de acordo com o controle de presença da Câmara, o deputado Carlos Manato não teve nenhuma falta. Por isso, consideramos a informação dele verdadeira. Na última legislatura, de 2015 até o momento,, o deputado Carlos Manato não teve nenhuma falta. Por isso, consideramos a informação dele verdadeira.

A última falta do parlamentar foi no dia 20 de dezembro de 2006. Ao longo daquele ano foram 16 faltas, todas justificadas, que corresponderam a 3,9% de todas as 412 sessões deliberativas do período. Usando uma  calculadora de datas , constata-se que Manato estava há 11 anos, sete meses e 21 dias sem faltar.

Como deputado, algumas coisas a gente pratica e outras não. Por exemplo, eu não gasto combustível no Estado, não gasto quase nada. Gastei uma vez em quatro anos

Manato afirma ter gastado, em quatro anos, apenas uma vez a cota parlamentar com combustível.

Portal da Transparência da Câmara, em relação ao atual mandato, há três registros de gastos com abastecimento no Estado. Portanto, consideramos a declaração dele exagerada. No, em relação ao atual mandato, há três registros de gastos com abastecimento no Estado. Portanto, consideramos a declaração dele exagerada.

R$ 4 mil, referente a abril, e outra de Neste período, o candidato gastou R$ 49,4 mil com combustível, sendo R$ 8.776,63 no Estado. Em 2015, foram duas notificações de abastecimento, uma de, referente a abril, e outra de R$ 4,1 mil , ocorrida em maio. A compra de combustível aconteceu num posto de Cariacica. O Portal da Transparência não mostra quantos abastecimentos ao todo foram feitos com esses recursos.

R$ 669,64. No Espírito Santo, ele voltou a abastecer com recursos públicos em maio deste ano, num posto de Castelo. Na ocasião, foram gastos

Procurado pela reportagem, o deputado explicou que considera seus gastos com combustível muito baixos. É quase nada. Cada vez tenho gastado menos. Tenho tentado evitar esse tipo de despesa.

Quando eu fui para ser governador, ele (Bolsonaro) aumentou para 18 segundos, o maior Estado que ele tem tempo de TV é o Espírito Santo. Meu programa é de um minuto e doze, seria 25%, dá 18 segundos para ele





legislação prevê 25% do uso do tempo de TV por candidato majoritário na propaganda de outro candidato da mesma coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Manato indica a utilização de parte de seu programa eleitoral para que o candidato à Presidência, Jair Bolsonaro, possa apresentar suas propostas. Aprevê 25% do uso do tempo de TV por candidato majoritário na propaganda de outro candidato da mesma coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo.

Assim, consideramos que a declaração de Manato é verdadeira, sobre a possibilidade de conceder tempo na propaganda eleitoral, mas ela se restringe ao pedido de votos para ele mesmo, ou seja, Bolsonaro não vai poder fazer campanha própria no horário do Manato.





A Assembleia Legislativa, e não sou deputado estadual, tem 29 deputados estaduais do Espírito Santo que aprovaram um indicativo para dar anistia administrativa (aos policiais militares que fizeram greve).









A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa apresentou, na manhã de terça-feira (28), indicação ao governo do Estado, de número 734/2018, para que elabore um projeto de lei que dê anistia aos policiais militares que estiveram envolvidos na greve, em fevereiro do ano passado. Cabe ao Executivo essa decisão.

A proposta foi aprovada por unanimidade em sessão no plenário, mas, conforme registro no painel eletrônico, havia apenas 16 deputados no horário da votação, e não 29 como informado pelo candidato. Sendo assim, a declaração de Manato foi considerada exagerada.

O FACT-CHECKING

No fact-checking (expressão em inglês para checagem de discurso), a proposta é dar oportunidade para que os eleitores tomem decisões com base em informações certas e para que os candidatos sejam precisos em suas afirmações.

A reportagem verifica dados estatísticos, documentos históricos e comparações. Não são checadas opiniões, conceitos abertos ou tendências  coisas que ainda não se consolidaram em fontes conhecidas. Entenda o nosso método