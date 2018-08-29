Manato afirma que vai repor perdas nos salários dos servidores

Com a candidatura ao governo do Estado decidida um dia antes do fim do prazo das convenções partidárias, o deputado federal Carlos Manato (PSL) apresentou, durante sabatina da Rádio CBN Vitória e do jornal A GAZETA, as propostas que visa colocar em prática, caso eleito. Entre elas, Manato prometeu fazer a recomposição no salário dos servidores de perdas inflacionárias que acontecerem durante o seu mandato.

O deputado também quer diminuir de 24 para 20 o número de secretarias estaduais, fundindo ou até extinguindo algumas delas. Ele diz que já tem a lista dos cortes, que inclui redução no número de cargos comissionados e subsecretarias, em sua cabeça, mas alega que revelar as pastas a sofrerem cortes pode gerar um desgaste desnecessário neste momento de campanha.

Manato também voltou atrás e diz ser inviável implementar escolas militares no Espírito Santo, algo defendido por seu correligionário e candidato à Presidência, Jair Bolsonaro (PSL), durante sua última visita ao Estado. O capixaba ainda rejeitou ter se candidatado para fazer palanque para o presidenciável no Espírito Santo, mas disse que "o plano de Bolsonaro no governo federal, será seu plano de governo estadual".

Sua candidatura teve uma certa dose de improviso. Estava cotado para o seu partido vir com o coronel Foresti como candidato ao governo e o senhor entrou no lugar dele um dia antes do prazo para a realização das convenções. Por que o eleitor deve acreditar que o senhor se preparou?

Desde o dia 15 de março que o deputado federal Manato está criando, com algumas pessoas, um programa de governo. Temos um projeto para o Espírito Santo que eu estava construindo, debatendo com a sociedade, a quem pedi opiniões, e entregamos a ela no dia 8, fui o primeiro a apresentar um programa. Não tenho amor ao cargo de deputado federal, não nasci deputado federal. Eu sou médico e tenho minha profissão. Por não ter amor ao mandato de deputado federal, por ter amor a uma causa muito maior no Brasil, com um modo diferente de governar o Brasil, me desprendi do meu mandato para tocar esse projeto que está em consonância com o governo federal. O projeto que Jair Bolsonaro quer botar para o governo federal, é o mesmo que eu vou colocar no governo estadual, guardadas suas devidas proporções. Como tenho um projeto pronto, tenho desprendimento de tocar isso, além de já não concordar com muitas das coisas que estavam acontecendo.

Dezoito partidos de ideologia totalmente diferente, discutindo quem vai com qual ligação, com qual perna, quem vai ser isso e vai ser aquilo. Além das coisas que é melhor não falar. Deixa o tempo ser o senhor da razão, mas não tinha ninguém discutindo plano de governo. Quando eu fui ser candidato, com 20 segundos, eu decidi quem seria meu vice. Quando que os outros apresentaram vice? Apresentaram fora do prazo, a primeira irregularidade eleitoral, apresentaram depois do prazo que era domingo a noite. Como a ata estava aberta, registram esses nomes depois.

Por que o senhor não deixou claro, então, desde o princípio que seria o candidato?

Nós temos um projeto nacional, que eu, como deputado federal, seria a pessoa que iria lidar com a Câmara. Minha facilidade de ser o deputado que mais preside sessão, que transita bem na direita e na esquerda. Sou do diálogo. Isso me preparou para a Mesa Diretora da Câmara. Mas as circunstâncias... o Bolsonaro ia ficar isolado no Estado com dois segundos no tempo de televisão. Quando eu fui para ser governador, ele aumentou para 18 segundos, o maior Estado que ele tem tempo de TV é o Espírito Santo. Meu programa é de 1min12, seria 25%, dá 18 segundos para ele.

O senhor está se referindo ao tempo que Bolsonaro vai ter no seu próprio programa. Então, a sua candidatura está só a serviço do candidato a presidente do seu partido?

Não, sou candidato a governador. Tenho um programa para discutir com a sociedade. Agora, as ideias de Bolsonaro, nós queremos que o povo capixaba tenha acesso e dentro da legalidade e da moralidade, nós vamos poder falar de alguma destas propostas junto com ele. É legítimo. Tenho o maior orgulho e honra de falar das propostas do meu candidato à Presidência.

O senhor já disse que seu vice, Rogério Zamperlini, foi escolhido por ser seu amigo, em um convite feito em 20 segundos. Estamos falando de alguém que pode assumir o governo do Espírito Santo. Como ele está preparado para assumir o Estado dessa forma como foi escolhido?

Você tem que entender que existe lealdade, amizade e comprometimento. Eu conheço Rogério há quase 30 anos. É um empresário que foi motorista de caminhão. Ele não vende para o governo. Ele é meu amigo e sempre conversei com ele sobre governo do Estado, que sempre me falou: 'Se um dia você for senador, sou seu suplente'. Convidei ele para entrar na chapa com o outro e ele falou 'não, só topo se for com você, em você e no seu projeto eu acredito'. Sei que vai cumprir, é uma pessoa honesta, de mãos limpas. Não tem envolvimento com nada'.

Quando eu falei com ele, já sabia que estava disposto para qualquer coisa. Não vai querer meu cargo, não vai querer ser candidato a nada. Vai seguir o mesmo rigor que eu vou ter. É um empresário que vai fazer o meio de campo da Vice-Governadoria com os empresários. Ele é da mesma linha do Manato, não vai querer dar o golpe em Manato.

O senhor disse que não gosta de ser deputado, mas está lá há 16 anos...

Quis dizer que eu tenho um projeto maior, que para mim é missão de Deus. No primeiro dia foi sacrifício, o olho encheu d'água, tentei falar com algumas pessoas e não consegui. Foram cinco minutos. Pensei 'é para ser candidato? É'. Eu não nasci deputado federal. Sou médico, tenho minha profissão. Se alguma coisa acontecer nesse caminho, está traçado de eu ser médico. Não é que eu não goste, eu abri mão. Poucas pessoas no Brasil teriam coragem de fazer o que eu fiz. O que nós observamos é que 'ah, não pode ser a vice porque vai tirar da coligação, vai perder 25 mil votos, vamos deixar de fazer um (deputado eleito)', isso não vai acontecer com Manato. Era o meu preço para ter uma candidatura firme, para apresentar um projeto de governo. Um programa que eu fiz com as minhas mãos.

Seu programa fala em reforma administrativa, com corte de 20% das secretarias de Estado, subsecretarias e cargos comissionados, preservando as áreas fins (Saúde, Educação e Segurança). Temos 24 secretarias, quais o senhor cortaria?

Se eu falar para você que eu vou cortar secretaria que produz pão, a que produz leite amanhã vai me matar. Se eu falar que eu produzo café, a que produz água vai me matar.

Qual o critério de corte?

O critério de corte é aquelas secretarias que possam ser fundidas, que estão com o mesmo perfil e que possam estar juntas, em um projeto de governança, para enxugar a máquina. Tem algumas que você pode extinguir. Na minha cabeça eu tenho essa lista, não pretendo criar nada, só vou cortar.

Não pode explicitar para o eleitor?

Se fizer isso, vou trazer algumas pessoas contra mim de graça. Não preciso fazer isso agora. Se eu ouvir a sociedade, vão me pedir para cortar mais de 20. Tenho que chegar a 20 secretarias. Os 20% daria algo como 4.2.

O senhor diz que pretende diminuir as despesas, mas quer dar reajuste de acordo com as perdas salariais. Como fechar essa conta?

A conta matemática é a seguinte: vamos cortar as secretarias, vamos cortar os cargos comissionados. O secretário tem que ter perfil técnico. Pode ter viés político? Sem problemas, mas tem que ser perfil técnico. Quando chegar em março de 2020 você não vai ver secretário saindo a prefeito e nem vereador.

O senhor pode impedir isso?

Posso, quando eu for convidar eu vou conversar com ele. 'Ah, eu quero ser prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ)' (que é do outro lado, para não ter problema), então esse cara não vai ser meu secretário. Por que ele vai querer fazer campanha, vai usar a secretaria para fazer escada. Posso citar alguns projetos que foram usados com este fim. Não tem descontinuidade. Quem entrar comigo vai ficar até 31 de março de 2022, se não se envolver em corrupção e seguir as regras.

Segundo, acabou a farra do carro. O secretário vai ser a mesma coisa que o trabalhador. Não tem carro para secretário ir para o local de trabalho. Mas aí podem perguntar 'ah, mas eles não tem e você e o vice vão ter?' Chamei Rogério Zamperlini e falei que temos que ser mais rigorosos, ele vai trabalhar no carro dele e eu também. Para dar moral e exemplo. Se eu morar na minha casa, vou dar minha casa para o Palácio. Se tiver que ir da minha casa para a Residência Oficial, eu vou no meu carro.

O senhor já pratica isso como deputado federal?

Como deputado, algumas coisas a gente pratica e outras não. Por exemplo, eu não gasto combustível no Estado, não gasto quase nada. Gastei uma vez em quatro anos.

Mas usa as passagens aéreas...

Como eu vou trabalhar? Sabe qual é meu sonho? É ser deputado federal em Vitória. Você tem que ir lá, você tem a passagem que você usa. Eu sou um dos que mais gasta passagem. É difícil, porque eu não falto sessão. Sou da Mesa Diretora, daqui a pouco o Rodrigo (Maia, presidente da Câmara) manda uma urgência e fala 'Manato, vem para cá". Isso é o normal.

De onde o senhor tiraria dinheiro para o reajuste salarial?

Não falei em reajuste, falei em perda salarial. Não é recomposição salarial, são coisas diferentes. Você pega a inflação dos 12 meses, calcula e vamos fazer um esforço, ver como está a arrecadação e vamos colocar que estamos devendo 2,8%, por exemplo. Vamos colocar 1% em janeiro, 1% em abril e 0,8% em maio. Vamos colocar a receita, de maneira transparente e colocar os órgãos de fiscalização à disposição. A inflação do período que Manato vai ser governador, será feito a recomposição do meu período.

Com as medidas que vamos tomar, os gastos que não vamos ter e o respeito ao dinheiro público, eu acredito que tem condições de fazer isso, sem privilegiar nenhuma categoria.

Temos um problema grave de saúde que é a gravidez na adolescência. Ao mesmo tempo, no seu plano de governo você diz que menores de 16 anos não podem ser expostos a abordagens de professores sobre o comportamento sexual. Como não falar do assunto pode ajudar a informar esses adolescentes?

O que eu quis dizer é o seguinte, ideologia de gênero. O que eu estou falando é que não se pode pegar uma criança de seis anos e dizer para ela que é bonitinho o menininho beijar com a menininha, menininho com menininho e menininha com menininha. O que eu tô falando é aquela cartilha que o Bolsonaro botou ontem na televisão. Para falar de educação sexual, sem influenciar na pessoa que isso é bonito. Isso pode fazer a prevenção, dar palestras, levar deputados, levar médicos e falar com adolescentes. O que a gente fala é levar a educação sexual, no momento certo, na hora certa, porque eu prefiro que seja falar abertamente dentro de casa. Com o pai chamando os filhos para conversar sobre sexo, sobre diferenças sexuais abertamente. O problema é que o pai quer tampar o sol com a peneira, achar que acontece com o filho dos outros, mas não acontece com o meu. Temos que estimular os ambulatórios de gravidez e adolescência, explicar e conscientizar o jovem, mas de uma maneira sem influenciar que o bom é ser homem com homem ou mulher com mulher.

Mas o que o senhor diz está diferente do que está no seu plano de governo...

A interpretação faz parte da prova. O que nós colocamos e queremos colocar para as pessoas é que na hora certa, no momento certo, sem preferência por um tipo de vida sexual, expor para as pessoas como deve ser. O problema é que o que eles querem fazer, falar de educação sexual e dizer que tudo pode acontecer. Não é assim, você abre para as pessoas tudo que pode acontecer, e cada um junto com sua família, discute. Isso eu tenho experiência.

O senhor falou da cartilha que Bolsonaro levou ao Jornal Nacional, mas esta cartilha não faz parte do currículo desde 2012. Ela não é distribuída nas escolas há seis anos.

Não existe, foi entre 2010 e 2011. Apresentaram como kit gay e teve uma revolução da Câmara, das pessoas que são cristãs. O livro não circula, mas as ideias circulam. As ideias da esquerda circulam, querendo implementar isso. Isso não parou, não.

O senhor coloca no seu programa a implementação de escolas militares, que têm um custo maior. Como isso se daria?

O que eu coloquei é a cultura militar. A escola militar é diferente da cultura militar. A escola militar é inviável porque 90% do alunos da escola militar são filho de militares. O que você vai fazer? Vai acabar privilegiando uma classe. A cultura militar, que eu falo de pregar nas escolas e entrar nas escolas do Estado, é a cultura do civismo. É a cultura do amor à pátria. A cultura de quando eu estudei no Padre Anchieta e se colocava a mão no peito e cantava o Hino Nacional. Aquela que tem hierarquia. Que o professor tem o seu lugar. Que o aluno tem que respeitar o professor e o professor respeitar o aluno. Tem que ter diretrizes básicas. Tem que ter formação. Discutir moral e cívica.

É disso que eu estou falando, de cultura militar. Escola militar é inviável. Eu fui em Brasília, conheci a escola militar. Não cabe escola militar no Espírito Santo.

Está no seu plano de governo, candidato.

Eu estou te falando que quando fomos lá, olhamos as escolas e chegamos à conclusão que é inviável e não vai ser escola militar. Na primeira página do meu programa, diz que nós. Quando eu fui lá conhecer, eu vi que era inviável.

O senhor já disse isso para o Bolsonaro, porque é o que ele está defendendo...

Já falei para ele. No Espírito Santo eu não vou colocar escola militar, vou colocar escolas com cultura militar.

Caso eleito, você diz que vai sancionar a lei de anistia administrativa aos policiais envolvidos durante a greve da PM. Naquela época, 200 famílias perderam seus filhos. Anistiar isso, não é um tapa na cara da sociedade?

Eu acho que nós temos três poderes, que têm que ser respeitados. A Assembleia Legislativa, e não sou deputado estadual, tem 29 deputados estaduais do Espírito Santo que aprovaram um indicativo para dar anistia administrativa. Aí você chama os deputados estaduais e fala com eles.

Mas cabe ao senhor, se for eleito, sancionar ou não...