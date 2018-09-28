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Comprova

'Mamadeiras eróticas' não foram distribuídas em creches pelo PT

Vídeo circula na internet atribuindo objeto a 'kit gay', o que não é verdade.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 22:44

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 22:44

É falsa a afirmação de que mamadeiras com bico de borracha em formato de pênis foram distribuídas em creches para combater a homofobia. Em um vídeo publicado por um usuário do Facebook, no dia 25 de setembro, o autor da gravação mostra o objeto e diz que a mamadeira é "distribuída em creche, para seu filho, com a desculpa de combater a homofobia".
O vídeo não menciona em qual unidade de ensino, município ou Estado ocorreria a suposta distribuição. Ele ainda afirma que se trata de "parte do kit gay, uma invenção de Haddad", em referência ao candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad.
As informações foram checadas pelo projeto Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A checagem envolveu jornalistas de AFP e NSC, além de Jornal do Commercio, Poder360, UOL e Gazeta Online. Você pode sugerir checagens de textos, vídeos e imagens suspeitos pelo WhatsApp do Comprova: (11) 97795-0022.
"Mamadeiras eróticas" não foram distribuídas em creches pelo PT Crédito: Reprodução
Embora vários usuários tenham entendido a publicação como sátira, ironizado o post e contestado a veracidade do conteúdo nos comentários, houve quem manifestasse indignação e revolta, confiando nas informações do autor. Até esta quinta-feira, 27 de setembro, o Facebook informava que 4,3 mil pessoas que curtiram o vídeo haviam reagido com humor (Haha); outras 2,2 mil com indignação (Grr).
O Comprova fez buscas com a descrição do objeto no Google e constatou que o produto existe e é comercializado para o público adulto em sex shops. Uma das lojas que anuncia a venda pela internet informou ao Comprova que a mercadoria é importada.
A Secretaria Nacional de Comunicação do PT disse desconhecer o vídeo do Facebook e afirmou que o partido e a campanha de Haddad não têm qualquer ligação com o produto mostrado na gravação.
O Ministério da Educação (MEC) observou que cada município e Estado é autônomo e que a gestão de educação básica é dos entes federados, confirmando que não existiu distribuição de material daquele tipo por parte do governo federal.
O Comprova tentou contato com o responsável pelo post no Facebook para esclarecer se ele é o autor da gravação e qual seria sua intenção ao divulgar o vídeo, mas não obteve resposta até a publicação desta verificação. As publicações mais recentes do perfil apoiam candidatura de Jair Bolsonaro.
A publicação original do vídeo no Facebook teve 2,4 milhões de visualizações e 71 mil compartilhamentos entre os dias 25 e 27 de setembro.

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