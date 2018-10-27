Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Malafaia visita Bolsonaro e diz que não há clima de 'já ganhou'
Vésperas

Malafaia visita Bolsonaro e diz que não há clima de 'já ganhou'

O candidato do PSL à Presidência da República recebeu Silas Malafaia, que na saída disse que Bolsonaro ficará o dia todo 'quietinho e calado'
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 14:16

Silas Malafaia, pastor Crédito: Divulgação
Candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) recebeu visita na manhã deste sábado, 27, de Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. O pastor evangélico esteve na casa do presidenciável, na Barra da Tijuca, no Rio, por cerca de vinte minutos.
Segundo Malafaia, Bolsonaro permanecerá durante todo o dia em casa "quietinho e calado". O pastor afirmou que, na casa do candidato, não há festa nem clima de "já ganhou".
Ele sabe que só se ganha depois que se contam os votos. (Tem de seguir) trabalhando e tudo. Tem que esperar. A eleição não é a gente que diz que está decidido. É o povo que decide no voto.
Silas Malafaia, pastor
O pastor, que afirmou ter feito uma oração para Bolsonaro, disse não esperar que um eventual governo PSL seja favorável os evangélicos.
"Se a vitória de Bolsonaro for para atender anseios de evangélicos, nós somos medíocres. Evangélico é cidadão como todos que estão aí. As pautas sociais são no Congresso. Não vejo esse viés", disse Malafaia, lembrando que Bolsonaro é católico.
Influente no meio evangélico, Malafaia tem relação antiga com Bolsonaro, chegou a celebrar o casamento do deputado com a atual esposa, Michelle, que é evangélica.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados