Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Major é preso por cobrar propina em contratos de hospital da PM
R$ 500 mil

Major é preso por cobrar propina em contratos de hospital da PM

João Alexandre Assad é acusado de receber mais de R$ 500 mil da empresa Vide Bula

Publicado em 25 de Março de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2018 às 13:43
O major da Polícia Militar e cardiologista do Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) João Alexandre Assad foi preso na manhã desta sexta-feira após ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por cobrança de propina de empresários para direcionar contratos do fornecimento de stents para a unidade de saúde. A prisão foi efetuada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Subsecretaria de Inteligência.
De acordo com a denúncia, em 2013, Assad cobrou R$ 2 mil por cada stent fornecido pela empresa Vide Bula para o HCPM, por meio de uma licitação com valor total de R$ 1,1 milhão. Por esse contrato, a empresa forneceu 127 unidades de stents farmacológicos e 90 stents convencionais e pagou ao major R$ 434 mil em propina. Em troca, Assad ofereceu assinar um laudo atestando que o produto da Vide Bula era superior aos concorrentes, o que possivelmente direcionaria futuras licitações.
Cerca de um ano depois, em meados de 2014, a empresa foi novamente contratada para fornecimento de stents para o HCPM, desta vez por intermédio de uma adesão a uma ata de registro de preços, para o fornecimento de 297 stentsfarmacológicos pelo valor total de R$ 2,1 milhões. Nesse contrato, o major assinou um parecer favorável à compra, alegando que o produto era superior aos demais disponíveis no mercado. Novamente, ele cobrou R$ 2 mil de propina por cada stent fornecido.
Em 2013, João Alexandre Assad recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) a medalha Tirandentes, honraria concedida pelo governo estadual a pessoas que prestaram serviços relevantes à causa pública. A condecoração foi iniciativa do deputado Coronel Jairo, que em setembro de 2017 também virou alvo de denúncia do MP por envolvimento em um esquema de venda irregular de serviços em postos do Detran-RJ.
EMPRESA JÁ FOI INVESTIGADA PELO MP
Segundo apurou o MP, a Vide Bula negociou o parcelamento do pagamento da propina do contrato feito em 2014 com Assad e já havia pagado três prestações de R$ 40 mil, totalizando mais de R$ 500 mil em propina recebida pelo major. A última parcela foi paga no dia 13 de março de 2018. Por sua conduta, o major foi denunciado por duas vezes pelo crime de corrupção passiva, de acordo com o artigo 308, parágrafo 1º, do Código Penal Militar.
A Vide Bula também já havia sido investigada pelo GAECO/MPRJ, por participar de um esquema de fraudes em contratos do Fundo de Saúde da Polícia Militar (Fuspom) para fornecimento de insumos hospitalares por intermédio de procedimentos de adesão a atas de registros de preços, sem a realização de procedimentos licitatórios adequados, para hospitais da Polícia Militar do Estado do Rio.
Entre 2015 e 2017, o MPRJ ofereceu ao todo 13 denúncias à Justiça comum e à Auditoria de Justiça Militar contra uma organização criminosa instalada no Estado Maior da PM e nas unidades médico-hospitalares da corporação para fraudar licitações, inclusive com participação de diversos oficiais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados