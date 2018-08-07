Majeski: Aliança com governistas é 'incompreensível'

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB), que se retirou da disputa pelo Senado para tentar a reeleição, considera "meio estranho" e "incompreensível" o amplo leque de alianças que se formou em torno do ex-governador Renato Casagrande, do mesmo partido. O socialista, em busca do comando do Executivo estadual, abrigou até forças aliadíssimas ao atual governador Paulo Hartung (MDB), que seria seu principal adversário caso o emedebista disputasse a reeleição.
Além do PSDB do vice-governador César Colnago, numa reviravolta, neste domingo (5), o PSD do ex-secretário da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior se juntou ao time.
"Eu acho meio estranho grupos que até um tempo atrás criticavam abertamente... Teve um encontro do PSD em que o deputado Enivaldo até falou que 'estavam andando de salto alto' (numa alfinetada ao PSB) e agora ... Para mim isso é meio incompreensível. E essa quantidade, são 18 partidos, como administrar tudo isso? Mas como não estou participando dessas negociações, não sei como justificar isso", afirmou Majeski à reportagem nesta terça-feira (07).
Além do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), o ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga, do mesmo partido, também havia criticado os socialistas, que estariam "recusando apoio". Isso enquanto o PSD estava alinhado à senadora Rose de Freitas (Podemos). Mas o jogo virou após desarranjos na tentativa de costurar uma aliança proporcional (para eleger deputados federais e, principalmente, estaduais), com o grupo da candidata ao governo do Estado.
VOTO INDEFINIDO
Majeski deixou a disputa pelo Senado quando havia a possibilidade da ida do senador Magno Malta (PR) para o palanque socialista. O republicano acabou em outras paragens, com o PSL do deputado federal Carlos Manato. Mas, ainda assim, o parlamentar socialista não está empolgado com os dois nomes que se consolidaram na corrida pelo Senado ao lado do ex-governador, Ricardo Ferraço (PSDB) e Marcos do Val (PPS), e chega a dizer que não pediria votos para ninguém.
"Se a eleição fosse agora, não pediria votos para ninguém (para o Senado). Não me sinto estimulado a votar em ninguém desses que estão aí. Eles precisam me mostrar que merecem o meu voto. Talvez eu vote no Rogério, que é do Partido da Mulher Brasileira, talvez. E o segundo voto não sei ainda", disse Majeski. O candidato do PMB é Rogério Bernardo, que está com o PTB de Aridelmo Teixeira.
OPOSIÇÃO
O deputado socialista é a principal voz de oposição ao governo Hartung na Assembleia e não se furtou a sê-lo mesmo quando integrava o PSDB, que é sócio majoritário da administração estadual. Agora no PSB, Majeski endossou apoio ao ex-governador Renato Casagrande. Quando anunciou a saída do páreo pelo Senado, no entanto, avaliou que Casagrande ficou aliviado com a decisão.