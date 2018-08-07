Majeski: Aliança com governistas é 'incompreensível'

Deputado Sergio Majeski durante a sessão desta terça-feira (07) Crédito: Tati Beling/Ales

se retirou da disputa pelo Senado para tentar a reeleição, considera "meio estranho" e "incompreensível" o amplo leque de alianças que se formou em torno do ex-governador Renato Casagrande, do mesmo partido. O socialista, em busca do comando do Executivo estadual, abrigou até forças aliadíssimas ao atual governador Paulo Hartung (MDB), que seria seu principal adversário caso o emedebista disputasse a reeleição. O deputado estadual Sergio Majeski (PSB), quepara tentar a reeleição, considera "meio estranho" e "incompreensível" o amplo leque de alianças que se formou em torno do ex-governador Renato Casagrande, do mesmo partido. O socialista, em busca do comando do Executivo estadual, abrigou até forças aliadíssimas ao atual governador Paulo Hartung (MDB), que seria seu principal adversário caso o emedebista disputasse a reeleição.

o PSD do ex-secretário da Casa Civil José Carlos da Fonseca Júnior se juntou ao time. Além do PSDB do vice-governador César Colnago, numa reviravolta, neste domingo (5),

"Eu acho meio estranho grupos que até um tempo atrás criticavam abertamente... Teve um encontro do PSD em que o deputado Enivaldo até falou que 'estavam andando de salto alto' (numa alfinetada ao PSB) e agora ... Para mim isso é meio incompreensível. E essa quantidade, são 18 partidos, como administrar tudo isso? Mas como não estou participando dessas negociações, não sei como justificar isso", afirmou Majeski à reportagem nesta terça-feira (07).

Além do deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), o ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga, do mesmo partido, também havia criticado os socialistas, que estariam "recusando apoio". Isso enquanto o PSD estava alinhado à senadora Rose de Freitas (Podemos). Mas o jogo virou após desarranjos na tentativa de costurar uma aliança proporcional (para eleger deputados federais e, principalmente, estaduais), com o grupo da candidata ao governo do Estado.

VOTO INDEFINIDO

acabou em outras paragens, com o PSL do deputado federal Carlos Manato. Mas, ainda assim, o parlamentar socialista não está empolgado com os dois nomes que se consolidaram na corrida pelo Senado ao lado do ex-governador, Ricardo Ferraço (PSDB) e Marcos do Val (PPS), e chega a dizer que não pediria votos para ninguém. Majeski deixou a disputa pelo Senado quando havia a possibilidade da ida do senador Magno Malta (PR) para o palanque socialista. O republicano. Mas, ainda assim, o parlamentar socialista não está empolgado com os dois nomes que se consolidaram na corrida pelo Senado ao lado do ex-governador, Ricardo Ferraço (PSDB) e Marcos do Val (PPS), e chega a dizer que não pediria votos para ninguém.

"Se a eleição fosse agora, não pediria votos para ninguém (para o Senado). Não me sinto estimulado a votar em ninguém desses que estão aí. Eles precisam me mostrar que merecem o meu voto. Talvez eu vote no Rogério, que é do Partido da Mulher Brasileira, talvez. E o segundo voto não sei ainda", disse Majeski. O candidato do PMB é Rogério Bernardo, que está com o PTB de Aridelmo Teixeira.

OPOSIÇÃO