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Crime

Mais uma agência bancária é explodida no Rio

Método de explodir caixas eletrônicos foi ensinado a criminosos do Rio pelo PCC de São Paulo

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 17:29
O Rio de Janeiro teve mais uma agência bancária explodida, dessa vez na Taquara, na zona oeste. Os bandidos agiram por volta das 3h30. Policiais militares chegaram na hora e houve confronto. Ninguém ficou ferido nem foi preso.
A Polícia Militar fez buscas na região de Jacarepaguá e, na Cidade de Deus, e um dos carros utilizados pelos criminosos foi localizado. Este mês, houve três casos de agências atacadas somente no bairro de Laranjeiras, na zona sul, um na Tijuca e outro em Vila Isabel, na zona norte.
O número de caixas eletrônicos desativados no Rio é o maior do Brasil, segundo os últimos números divulgados pelo Banco Central. Em junho de 2016, quando o levantamento foi criado, o país tinha 33,1 mil unidades de autoatendimento. O último número disponível, de abril deste ano, revela uma queda de 6,1% no total. No Rio, no entanto, a redução foi de 10,4% (em São Paulo foi de 8,6%).
O método de explodir caixas eletrônicos foi ensinado a criminosos do Rio por grupos especializados de São Paulo, sobretudo ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme informações do Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MP). O promotor Fabiano Oliveira, que participou da operação TNT no ano passado, disse que o intercâmbio é frequente.

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