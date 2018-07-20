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Mais um vice no mercado das eleições 2018

O ex-deputado Maurício Rands, do PROS, foi apresentado à Rede, Podemos e PSDB para compor chapa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 10:48

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 10:48

Maurício Rands Crédito: Reprodução/Web
Depois do empresário Josué Gomes (PR) ser o vice cobiçado por presidenciáveis nas eleições 2018, é a vez do PROS colocar mais um nome no mercado: Maurício Rands. O secretário da Organização dos Estados Americanos (OEA), ex-PT e ex-PSB, foi sugerido para compor chapa com Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Podemos) e Geraldo Alckmin (PSDB).
O PROS tem encontrado com os três presidenciáveis, além de representantes da candidatura do PT. Para todos, apresenta um documento com quatro linhas gerais: inovação, energia, segurança pública e reforma tributária.
Estamos dialogando com todos, o que a gente abomina é o radicalismo, diz Felipe Espírito Santo, presidente da Fundação Ordem Social, braço teórico da legenda. O PROS não está oferecendo o nome do Maurício Rands a torto e a direito. Estamos vendo qual candidatura vai acolher nossas proposições e ajudar os palanques estaduais. E aí o nome dele surge como um quadro qualificado que tem possibilidade de compor chapa nacional. 
Filiado ao PROS neste ano, Rands é secretário de Acesso a Direitos da OEA em Washington, nos Estados Unidos. Foi líder do PT na Câmara e deixou o partido em 2012 para se filiar ao PSB e integrar a gestão pernambucana de Eduardo Campos, morto em acidente aéreo em 2014, durante a campanha presidencial. De acordo com Espírito Santo, Rands está de malas prontas e chega ao Brasil amanhã.
Rands foi um dos coordenadores da campanha de Marina em 2014
Com 11 deputados na Câmara, uma aliança com o PROS garantiria mais 31 segundos de tempo de rádio e TV para a chapa presidencial. Apesar dos diferentes encontros, é talvez com Marina que Rands tenha maior afinidade  ele foi um dos coordenadores de programa de sua campanha em 2014. Para Marina, a aliança com o ex-deputado proporcionaria um salto nos dez segundos que a presidenciável tem hoje.
Rands também deixou uma boa impressão de 2014 nos marineiros. Inteligente e eloquente são adjetivos citados por um interlocutor da Rede.
No Podemos, o nome dele também caiu bem. Gostamos muito da ideia de tê-lo como vice. Seria uma dupla excepcional, diz a presidente da sigla, Renata Abreu. Procurado, Rands não respondeu até a conclusão desta edição.

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