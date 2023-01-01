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  • 'Mais máscaras caem', diz Eduardo Bolsonaro em indireta a Mourão
Após fala na TV

'Mais máscaras caem', diz Eduardo Bolsonaro em indireta a Mourão

Mourão não mencionou nominalmente Bolsonaro ou os chefes do Legislativo e do Judiciário, mas criticou de forma velada integrantes dos três Poderes que teriam deixado criar um "clima de caos" no país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2023 às 12:10

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 12:10

O deputado federal e filho de Jair Bolsonaro (PL) fez uma publicação com um emoji de cocô e um texto breve no Facebook, sem citar diretamente Hamilton Mourão - vice-presidente que fez ontem (31) um pronunciamento à nação  - , mas com teor crítico ao que foi dito em rede nacional.
Mourão não mencionou nominalmente Bolsonaro ou os chefes do Legislativo e do Judiciário, mas criticou de forma velada integrantes dos três Poderes que teriam deixado criar um "clima de caos" no país.
BOLSONARISTAS VEEM INDIRETA E CRITICAM MOURÃO
Entre os filhos de Bolsonaro, não foi apenas Eduardo que demonstrou incômodo com o discurso do general.
Carlos Bolsonaro também usou a mesma analogia que o irmão ao escrever que não esperava "nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta!".
Nos comentários de ambas as publicações, deputados e outros apoiadores citavam diretamente Mourão em suas críticas.
"Gente que jura lealdade, chega ao poder, sobe à cabeça e esquece de onde veio e quem foi o responsável por ele estar ali. Mourão é mais um", escreveu o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) na postagem de Eduardo.

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