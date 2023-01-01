'Mais máscaras caem', diz Eduardo Bolsonaro em indireta a Mourão

O deputado federal e filho de Jair Bolsonaro (PL) fez uma publicação com um emoji de cocô e um texto breve no Facebook, sem citar diretamente Hamilton Mourão - vice-presidente que fez ontem (31) um pronunciamento à nação - , mas com teor crítico ao que foi dito em rede nacional.

Mourão não mencionou nominalmente Bolsonaro ou os chefes do Legislativo e do Judiciário, mas criticou de forma velada integrantes dos três Poderes que teriam deixado criar um "clima de caos" no país.

A cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem.



Meu conselho aos mais jovens: não deixe que o ego e a ambição por poder te ceguem. Se isto ocorrer vc jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado. pic.twitter.com/c4SrzjmCDB — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 1, 2023

BOLSONARISTAS VEEM INDIRETA E CRITICAM MOURÃO

Entre os filhos de Bolsonaro, não foi apenas Eduardo que demonstrou incômodo com o discurso do general.

Carlos Bolsonaro também usou a mesma analogia que o irmão ao escrever que não esperava "nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta!".

Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta! — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) January 1, 2023

Nos comentários de ambas as publicações, deputados e outros apoiadores citavam diretamente Mourão em suas críticas.