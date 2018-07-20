Mais de mil presos capixabas regularizam título para votar este ano

Preso provisório vota numa unidade prisional: direito garantido por lei. Crédito: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) regularizou o título eleitoral de 1.137 presos provisórios e adolescentes internados nas 22 unidades prisionais do Estado. De acordo com o órgão, a procura de presos para acertar as contas com a Justiça Eleitoral registrou aumento em relação ao ano de 2016, quando 962 detentos regularizaram sua situação.

O voto de presos provisórios e adolescentes internados é garantido pela Constituição Federal. Já para apenados que tiverem contra si condenação criminal transitada em julgado, o direito de votar é impedido enquanto durar a pena. Desde a última segunda-feira (16), servidores do TRE-ES receberam os pedidos de transferências temporárias dos presos que tem o título regular e pretendem votar nas eleições de outubro.

O TRE também assinou um convênio com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) para possibilitar a instalação das seções eleitorais nos estabelecimentos penais que tenha a inscrição de, pelo menos, 20 eleitores aptos a votar. Também caberá à secretaria a garantia de condições de segurança nas unidades; o encaminhamento dos nomes dos servidores e colaboradores que atuarão com mesários para treinamento prévio e atuação no dia da votação e promover mutirões para obtenção dos documentos de identificação dos presos provisórios e adolescentes internados que manifestarem interesse em votar.