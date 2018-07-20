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Justiça Eleitoral

Mais de mil presos capixabas regularizam título para votar este ano

O voto de presos provisórios e adolescentes internados é previsto pela Constituição. Somente apenados que tiverem condenação criminal transitada em julgado são impedidos de votar.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2018 às 14:02

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 14:02

Preso provisório vota numa unidade prisional: direito garantido por lei. Crédito: Divulgação
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) regularizou o título eleitoral de 1.137 presos provisórios e adolescentes internados nas 22 unidades prisionais do Estado. De acordo com o órgão, a procura de presos para acertar as contas com a Justiça Eleitoral registrou aumento em relação ao ano de 2016, quando 962 detentos regularizaram sua situação.
O voto de presos provisórios e adolescentes internados é garantido pela Constituição Federal. Já para apenados que tiverem contra si condenação criminal transitada em julgado, o direito de votar é impedido enquanto durar a pena. Desde a última segunda-feira (16), servidores do TRE-ES receberam os pedidos de transferências temporárias dos presos que tem o título regular e pretendem votar nas eleições de outubro.
O TRE também assinou um convênio com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) para possibilitar a instalação das seções eleitorais nos estabelecimentos penais que tenha a inscrição de, pelo menos, 20 eleitores aptos a votar. Também caberá à secretaria a garantia de condições de segurança nas unidades; o encaminhamento dos nomes dos servidores e colaboradores que atuarão com mesários para treinamento prévio e atuação no dia da votação e promover mutirões para obtenção dos documentos de identificação dos presos provisórios e adolescentes internados que manifestarem interesse em votar.
O presidente do Tribunal, desembargador Annibal de Rezende Lima, destacou que "o convênio firmado vai permitir o direito ao voto por presos provisórios e adolescentes internados em unidades socioeducativas, o que significa garantir o exercício de um dos direitos fundamentais da cidadania"

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