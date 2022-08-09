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Folha de São Paulo

Mais de 800 pastores assinam carta pela democracia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", que será lida na Faculdade de Direito da USP, em São Pau...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2022 às 12:17

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 12:17

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado democrático de Direito", que será lida na Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, conta com a assinatura de 871 pastores e de 467 padres, segundo levantamento feito por articuladores do documento.
O manifesto, que já soma mais de 820 mil adesões, será lido em evento na quinta-feira (11), no Pátio da instituição.
Outras categorias também aparecem em peso entre a lista de signatários já são 129.965 professores e 20.418 empresários. Segundo organizadores do site Estado de Direito Sempre!, que coleta as assinaturas, a autenticidade das autodeclarações é conferida com dados do site da Receita Federal.
A presença de empregados domésticos, por outro lado, é tímida: 207 deles subscrevem a carta.
Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, a iniciativa tem um número expressivo de representantes da base da pirâmide social.
Até as 15h desta terça-feira (9), haviam colocado seu nome no site criado para o evento 9.627 desempregados, 6.876 policiais, 4.262 motoristas e 897 porteiros. Para os articuladores do manifesto, os dados mostram que o movimento está longe de ser elitista.
A forte adesão à carta em defesa da democracia tem impulsionado a organização de centenas de atos em todo o Brasil para que sejam respeitadas as decisões das urnas nas eleições de outubro, como mostrou o jornal Folha de S.Paulo.
Parte das manifestações acontecerá na manhã de quinta-feira, de forma simultânea à leitura do manifesto na Faculdade de Direito da USP.
Os atos são estimulados pelo comitê organizador do evento na região central de São Paulo e estão marcados em dezenas de faculdades de direito, associações e escolas espalhadas pelas cinco regiões do país.
Além das manifestações pró-democracia lideradas por estudantes, movimentos sociais de esquerda que organizaram atos nacionais contra Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos decidiram passar para quinta a retomada das manifestações de rua. Inicialmente, a data era 6 de agosto.
A mudança foi feita para coincidir com a data de divulgação de manifestos contra ataques que o presidente tem feito às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral.
Até dia 11, os organizadores do manifesto que surgiu a partir de ideia de ex-alunos do largo de São Francisco esperam ultrapassar a marca de um milhão de assinaturas em apoio à democracia e à lisura do processo eleitoral brasileiro.

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