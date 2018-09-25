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Presidência

Mais de 80% dos eleitores de Haddad no ES dizem que voto é definitivo

Considerando os eleitores de todos os candidatos, 64,6% dos entrevistados pelo Instituto Futura declararam que não vão mudar a decisão do voto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 01:53

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 01:53

Fernando Haddad após visitar o ex-presidente Lula (PT) na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba Crédito: Giuliano Gomes/PR Press/AE - 02/09/2018
O presidenciável Fernando Haddad (PT) é o candidato que alcança o maior índice de intenção de voto definitiva, entre aqueles mais bem posicionados nas pesquisas. Conforme o levantamento do Instituto Futura desta segunda-feira (24), 81,5% dos entrevistados que disseram votar em Haddad afirmam que sua decisão é definitiva. Os outros 18,5% declararam que poderão mudar o voto até o dia da eleição.
Já Jair Bolsonaro (PSL) tem 77,6% de sua votação consolidada. Outros 22% ainda cogitam alterar sua opção. Ciro Gomes (PDT), o terceiro colocado na pesquisa, registra índices menos concretos: 52,9% dizem que estão certos da decisão de voto, e 45,7% ainda podem mudar. Com Geraldo Alckmin (PSDB), o resultado já é inverso. Enquanto 32,7% dizem que é definitivo, 67,3% podem alterar sua opção.
Considerando todos os 13 candidatos apresentados, ao todo, 64,6% dos entrevistados declararam que a decisão de seu voto é definitiva, e 34,9% afirmam que podem mudar o voto até o dia da eleição. Neste levantamento, não entram os 10% dos entrevistados que afirmaram estar indecisos.
 

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