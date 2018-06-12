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INSS

Mais de 72 mil pessoas pediram aposentadoria e salário-maternidade

O serviço oferecido pelo INSS digital está funcionando em todo o país desde 21 de maio

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 16:51
Atendimento no INSS: preocupação com redução do recolhimento facultativo Crédito: Arquivo
Com 18 dias em funcionamento, o serviço de concessão automática do INSS já tinha recebido mais de 72 mil pedidos automáticos de aposentadorias (32 mil) e salário-maternidade (40 mil) urbanos.
Deste total, 10,5 mil benefícios foram concedidos imediatamente. Os outros 62,5 mil ainda precisam passar por análises técnicas. A expectativa do instituto é que, em até dois meses, a maior parte desses pedidos sejam concluídos.
O serviço oferecido pelo INSS digital está funcionando em todo o país desde 21 de maio. O último levantamento foi 07 de junho. Jair Guerra, chefe substituto de Divisão de Atendimento do órgão, explicou que esse volume, ainda em avaliação, pode ser liberado imediatamente nos próximos dias.
Mas, ainda há regiões onde a demanda já vinha represada a meses ou situações em que um documento específico precisará ser entregue.

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