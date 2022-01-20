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Estradas

Mais de 100 pontos de rodovias de Minas Gerais seguem interditados

Minas continua às voltas com os estragos que os temporais da virada do ano causaram a sua malha rodoviária, a maior do país
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 jan 2022 às 12:44

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:44

O estado de Minas Gerais continua às voltas com os estragos que os temporais da virada do ano causaram a sua malha rodoviária, a maior do país. Embora as chuvas tenham perdido intensidade em parte do território mineiro, ainda hoje (20) há 103 pontos rodoviários onde o tráfego de veículos está total ou parcialmente interditado.
BR 381, km 282 em Jaguaraçu, Minas Gerais
Minas acumula pontos de interdições parciais ou totais, causados pelos temporais das últimas semanas Crédito: PRF
Até as 10h desta quinta-feira, o mapeamento das interdições em rodovias federais, estaduais ou municipais que cortam o estado, elaborado pela Polícia Militar Rodoviária em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontavam a existência de 17 pontos por onde é impossível passar devido aos danos estruturais e bloqueios. Outros 86 locais estão parcialmente interditados, afetando o tráfego.
Só na Rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga Belo Horizonte a Grande São Paulo, formando um dos mais importantes eixos de transporte de cargas e passageiros do país, havia, esta manhã, ao menos três pontos parcialmente interditados (Km 342, próximo a João Monlevade; Km 469, em Belo Horizonte e Km 527, em Brumadinho). Já na altura do Km 321, em Nova Era (MG), o tráfego de veículos segue totalmente interrompido devido ao afundamento da pista.
É possível checar as condições das estradas em Minas Gerais e os pontos onde há interrupções consultando o mapa disponibilizado na página da Polícia Militar, na internet.

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