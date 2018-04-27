Mais da metade dos imigrantes venezuelanos não quer ficar no Brasil

Bandeira da Venezuela Crédito: Reprodução/Flickr

Violência, fome, discriminação e desemprego. É isso que venezuelanos encontram quando cruzam a fronteira e decidem viver no Brasil. Essa é a conclusão de um levantamento conduzido pela Organização Internacional de Migrações com essa população.

A partir de 3,5 mil entrevistas, feitas entre janeiro e março, a entidade traçou um primeiro retrato das condições de vida desses estrangeiros, principalmente os que estão em Boa Vista e Pacaraima.

Segundo o levantamento, 57% dos venezuelanos estão desempregados. Daqueles que encontraram algum tipo de trabalho, 82% estão em postos de trabalho informais. A renda é ainda outro problema: 83% dos que conseguiram algum emprego não chegam a ganhar nem um salário mínimo por mês.

A principal motivação para o fluxo de imigrantes é a situação de colapso econômico na Venezuela. De acordo com o estudo, 67% dos entrevistados apontaram que saíram do país por causa dessa realidade. Outros 22% citaram a falta de alimentos e saúde. Entre os entrevistados, 7% mencionaram ainda a violência e apenas 1% indicou que estava sendo perseguido.

OUTROS DESTINOS

A pesquisa revela também que 52% dos venezuelanos não querem permanecer no Brasil e tem como destino final desejado um outro país, sobretudo a Argentina.

O levantamento da OIM mostra que apenas 40% dos venezuelanos receberam algum tipo de apoio institucional, principalmente em relação à alimentação. E que grande parte dessa comida foi oferecida por instituições religiosas. Ainda assim, 37% dos entrevistados consomem menos de três refeições diárias, indicou o documento. Quase um a cada dez venezuelanos no Brasil só come uma vez por dia.

Outro problema apontado pelos entrevistados é a discriminação. Vinte e oito porcento das pessoas indicaram ter sofrido algum tipo de violência no Brasil, apontou a OIM. Destas, 81% foram atos de violência verbal, seguida porviolência física (16%), e violência sexual (2%). E vinte porcento das pessoas entrevistadas afirmam que não se sentem seguras onde moram.