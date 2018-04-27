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Estudo

Mais da metade dos imigrantes venezuelanos não quer ficar no Brasil

Levantamento da ONU revela que imigrantes recebem menos de um salário mínimo por aqui e um terço não consegue fazer sequer três refeições por dia

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 16:31
Bandeira da Venezuela Crédito: Reprodução/Flickr
Violência, fome, discriminação e desemprego. É isso que venezuelanos encontram quando cruzam a fronteira e decidem viver no Brasil. Essa é a conclusão de um levantamento conduzido pela Organização Internacional de Migrações com essa população.
A partir de 3,5 mil entrevistas, feitas entre janeiro e março, a entidade traçou um primeiro retrato das condições de vida desses estrangeiros, principalmente os que estão em Boa Vista e Pacaraima.
Segundo o levantamento, 57% dos venezuelanos estão desempregados. Daqueles que encontraram algum tipo de trabalho, 82% estão em postos de trabalho informais. A renda é ainda outro problema: 83% dos que conseguiram algum emprego não chegam a ganhar nem um salário mínimo por mês. 
A principal motivação para o fluxo de imigrantes é a situação de colapso econômico na Venezuela. De acordo com o estudo, 67% dos entrevistados apontaram que saíram do país por causa dessa realidade. Outros 22% citaram a falta de alimentos e saúde. Entre os entrevistados, 7% mencionaram ainda a violência e apenas 1% indicou que estava sendo perseguido.
OUTROS DESTINOS
A pesquisa revela também que 52% dos venezuelanos não querem permanecer no Brasil e tem como destino final desejado um outro país, sobretudo a Argentina.
O levantamento da OIM mostra que apenas 40% dos venezuelanos receberam algum tipo de apoio institucional, principalmente em relação à alimentação. E que grande parte dessa comida foi oferecida por instituições religiosas. Ainda assim, 37% dos entrevistados consomem menos de três refeições diárias, indicou o documento. Quase um a cada dez venezuelanos no Brasil só come uma vez por dia.
Outro problema apontado pelos entrevistados é a discriminação. Vinte e oito porcento das pessoas indicaram ter sofrido algum tipo de violência no Brasil, apontou a OIM. Destas, 81% foram atos de violência verbal, seguida porviolência física (16%), e violência sexual (2%). E vinte porcento das pessoas entrevistadas afirmam que não se sentem seguras onde moram.
Desde o começo de 2017, ainda segundo a ONU, 52 mil venezuelanos entraram no Brasil, sendo que 40 mil deles estariam em Boa Vista, Roraima, e 25 mil pediram asilo. Nas últimas semanas, porém, cerca de 800 venezuelanos estariam cruzando diariamente a fronteira em direção ao Brasil.

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