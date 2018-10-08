Mais da metade dos eleitores da Serra votou em Casagrande

Mais da metade dos eleitores da Serra votou em Renato Casagrande (PSB), que foi eleito a governador do Estado no 1º turno. Dos 222.107 votos válidos do município, o candidato conseguiu 117.084 votos. Já Manato (PSL) ficou com 59.228 votos no município, e Jackeline Rocha (PT) com 24.578 votos.
Rose de Freitas (PODE) alcançou 8.298 votos. Esta baixa votação da senadora no município chama a atenção, considerando que na Serra ela ficou na 5ª colocação, desempenho pior do que o seu resultado estadual, com a 4ª posição.
Vale lembrar que Rose tem como um de seus principais aliados o prefeito da cidade, Audifax Barcelos (Rede), que foi inclusive um dos primeiros a declarar apoio à sua candidatura.
Aridelmo Teixeira (PTB) recebeu 9.468 votos, Rose de Freitas, 8.298 votos, e André Moreira ficou com 3.451 votos na cidade, que é o maior colégio eleitoral do Estado.
Bairros
Na análise dos 68 bairros da cidade, Casagrande foi o mais votado em todos eles. Na maior região, a de Jacaraípe, obteve 22.255 votos. Já Manato ficou com 11.742 votos no local. O número representa quase o dobro do resultado da terceira colocada, Jackeline, com 4.426 votos. Aridelmo ficou com 2.203, Rose com 1.763 e André, co, 859.
Outro destaque foi o bairro Feu Rosa, onde Casagrande ficou com 17.176 votos, enquanto o candidato do PSL registrou 8.454. Jackeline Rocha teve a votação de 3.964 eleitores.
Observando outros bairros também com grande votação, como é o caso de José de Anchieta, o socialista ficou com 10.418 votos, quase o dobro do segundo colocado, Manato, com 5.470. Jackeline obteve 2.002 votos, e Aridelmo 770.
Em Carapina, o socialista registrou 9.001 votos, também quase o dobro de Manato do alcançado por Manato, 4.686 votos.
No caso de Jardim Limoeiro, Casagrande ficou com 8.025 votos. O candidato do partido de Jair Bolsonaro, por sua vez, com 4.408, e a petista, com 1.345.
André Moreira foi o único candidato que chegou a ficar sem nenhum voto em algum dos bairros. Foi o caso de Chapada Grande, onde o candidato do PSOL não registrou nenhum voto. Aridelmo recebeu só 1 voto do bairro Santiago da Serra.
Em bairros com eleitorado reduzido, como é o caso de Chapada Grande, Casagrande registrou 78 votos, mas Jackeline chegou a receber mais votos que Manato, com 19 a 17 votos. O mesmo aconteceu em Santiago da Serra, onde Manato e Jackeline empataram.