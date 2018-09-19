Maioria não está disposta a sacrifícios para fazer Brasil sair da crise

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Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta terça-feira, 18, revela que a maioria absoluta dos brasileiros não está disposta a fazer sacrifícios pessoais ou admitir corte de gastos sociais, mesmo que isso sirva para ajudar o Brasil a sair da crise. A pesquisa/Estado/TV Globo divulgada nesta terça-feira, 18, revela que a maioria absoluta dos brasileiros não está disposta a fazer sacrifícios pessoais ou admitir corte de gastos sociais, mesmo que isso sirva para ajudar o Brasil a sair da crise.

Para medir a disposição da população de aceitar medidas impopulares, o Ibope perguntou aos entrevistados se eles concordam ou não com três frases: apoio a redução de gastos do governo federal em áreas como saúde e educação, se isso for ajudar o País a sair da crise; estou disposto(a) a demorar mais tempo para me aposentar, para ajudar a melhorar a situação da Previdência Social no Brasil; e estou disposto(a) a pagar mais impostos para ajudar o Brasil a sair da crise.

O eventual aumento de impostos foi a medida mais rechaçada. Nada menos que 84% disseram discordar em parte ou totalmente da ideia. A discordância total foi a opção de um em cada quatro entrevistados. Apenas 13% manifestaram apoio total ou parcial.

A seguir no ranking da impopularidade veio a questão do adiamento da aposentadoria. Declararam discordância total ou parcial 75% dos entrevistados, contra 19% na outra ponta.

O corte de gastos sociais foi rechaçado totalmente por 58% e em parte por 7%. Outros 32% concordaram total ou parcialmente com a iniciativa.

(PSL), que oscilou dois pontos porcentuais para cima e chegou a 28%. Na parte eleitoral, a pesquisa mostrou que o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, subiu 11 pontos porcentuais em uma semana e se isolou na segunda colocação, com 19%, atrás de Jair Bolsonaro, que oscilou dois pontos porcentuais para cima e chegou a 28%.

(PDT), que se manteve com os mesmos 11% da semana anterior. Geraldo Alckmin (PSDB) oscilou dois pontos para baixo, de 9% para 7%. E Marina Silva (Rede) caiu três pontos, de 9% para 6%. A seguir apareceu Ciro Gomes, que se manteve com os mesmos 11% da semana anterior. Geraldo Alckmin (PSDB) oscilou dois pontos para baixo, de 9% para 7%. E Marina Silvacaiu três pontos, de 9% para 6%.