Maioria dos candidatos ao governo do ES fora da 1ª propaganda no rádio

Propaganda no rádio foi marcada pela ausência da maioria dos candidatos ao governo Crédito: Pixabay

O primeiro bloco de propaganda eleitoral gratuita no rádio foi marcado pela ausência da maioria dos candidatos ao governo do Estado na manhã desta sexta-feira (31). Entre 7h e 7h25, Carlos Manato (PSL), Aridelmo Teixeira (PTB), Jackeline Rocha (PT) e André Moreira (PSOL) não levaram seus programas de governo ao ar.

Os candidatos ao Senado e a deputado estadual dessas coligações também não falaram no rádio nesta primeira manhã de propaganda gratuita, incluindo Magno Malta (PR), que tenta a reeleição ao Senado.

Mesmo com o "silêncio" dos candidatos, o tempo destinado a eles ficou reservado. No período, a ausência de propostas foi substituída por um fundo musical e um aviso de que se tratava do horário eleitoral gratuito.

Em contato com a Rádio CBN, Rogério Bernardo (PMB), que tenta uma vaga ao Senado pela chapa de Aridelmo, disse que nem tinha sido chamado para gravar o programa. Ele não soube explicar o motivo.

A equipe de Aridelmo Teixeira informou que houve uma falha técnica no estúdio responsável por produzir o material. Já a equipe de André Moreira afirmou que o jingle não ficou pronto. Eles garantiram que vão tentar resolver os problemas para os programas serem veiculados ainda nesta sexta-feira. Jackeline Rocha e Manato ainda não explicaram o que aconteceu.

EXIBIDOS

Só os candidatos Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos) exibiram o programa. Em um formato de entrevista, o ex-governador, que abocanhou a maior parcela do tempo graças a uma ampla coligação com 18 partidos, aproveitou o espaço para se apresentar e falar da carreira política.

Rádio: propaganda eleitoral gratuita Crédito: Marcelo Prest

Casagrande, que se aliou a partidos da base do atual governador, Paulo Hartung (MDB), não criticou diretamente seu rival das últimas eleições, mas deu uma alfinetada de leve na gestão do emedebista.

"Posso ofertar à população capixaba segurança, equilíbrio, responsabilidade, compromisso, com uma gestão moderna. Não paralisar obras do governo passado", afirmou o candidato. Hartung sucedeu Casagrande no governo estadual ao vencer o socialista no primeiro turno das eleições de 2014.

Já a candidata do Podemos não discursou no programa desta sexta. Durante 1m35s a que a coligação da senadora tem direito, a equipe deixou tocar apenas o jingle de Rose, velho conhecido de outros pleitos: "Rá, ré, ri, ro, Rose..."