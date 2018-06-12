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DataFolha

Maioria dos brasileiros não tem interesse pela Copa, diz pesquisa

Levantamento afirma que 53% dos entrevistados não acompanha o torneio; desinteresse cresceu 11% em relação a 2014

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 14:07
Bola oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia: a Telstar 18 Crédito: FIFA/ Divulgação
Às vésperas da Copa do Mundo da Rússia, o desinteresse dos brasileiros pela competição bateu recorde ao atingir 53%, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (12). O levantamento foi realizado na semana passada pelo instituto DataFolha e, em comparação com a última pesquisa, feita no final de janeiro, o número de brasileiros que afirmaram não ter nenhum interesse pelo Mundial aumentou 11%.
Ainda segundo dados do DataFolha, a marca é a pior desde às vésperas da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, quando o instituto realizou pela primeira vez o levantamento de desinteresse pelo Mundial.
O desinteresse pela Copa do Mundo é maior entre as mulheres (61%), pessoas de 35 a 44 anos (57%), moradores da região sul (59%) e com renda familiar de até dois salários mínimos (54%). A pesquisa apontou que somente 18% dos entrevistados estão muito interessados no torneio, mesma marca dos que afirmaram ter médio interesse. Os que declararam ter pouco interesse somam 9%.
De 1994 até hoje, o interesse pela Copa despencou de 56% dos brasileiros para apenas 18%. A Copa do Mundo começa nesta próxima quinta-feira (14) com a partida entre Rússia e Arábia Saudita, em Moscou. O Brasil, por sua vez, estreia na competição no domingo (17), diante da Suíça, em Rostov.

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