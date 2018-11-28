Maioria dos adolescentes não enfrentam dificuldades ao comprar cigarros, diz INCA

Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) constata que a maioria dos adolescentes brasileiros conseguem comprar cigarros sem dificuldades, tanto no comércio formal quanto no informal. O estudo Descumprimento da legislação que proíbe a venda de cigarros para menores de idade no Brasil: uma verdade inconveniente foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia.
O estudo indica que 86,1% dos adolescentes 13 e 17 anos que tentaram comprar cigarros nos 30 dias anteriores à entrevista não foram impedidos. Segundo o levantamento, os mais novos do grupo (entre 13 e 15 anos) tiveram um pouco menos de facilidade, mas ainda assim é uma proporção alta: 82,3%.
O trabalho do Inca e do Ministério da Saúde toma por base dados de 2015 da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada a cada três anos com estudantes de escolas públicas e privadas em todos os estados brasileiros.
A médica do Inca Tânia Cavalcante, co-autora do estudo, afirmou à EBC que a conclusão é muito grave, pois o descumprimento da lei que proíbe a venda de cigarros a menores pode ter contribuído para a reversão da tendência histórica de queda na iniciação ao fumo no Brasil. Ela ressalta o fato de que dados da PeNSE mostram um aumento na proporção de fumantes entre 13 e 17 anos, de 5,1% em 2012, para 5,6% em 2015.