Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Maioria dos adolescentes não enfrentam dificuldades ao comprar cigarros, diz INCA
Pesquisa

Maioria dos adolescentes não enfrentam dificuldades ao comprar cigarros, diz INCA

Venda de cigarros a menores de idade é ilegal, facilidade no acesso foi relatada tanto no comércio de varejo irregular quanto em locais formais

Publicado em 28 de Novembro de 2018 às 01:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2018 às 01:31
Mulher segura um cigarro: são necessários 20 anos para o organismo voltar a funcionar normalmente após a pessoa parar de fumar Crédito: Arquivo
Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) constata que a maioria dos adolescentes brasileiros conseguem comprar cigarros sem dificuldades, tanto no comércio formal quanto no informal. O estudo Descumprimento da legislação que proíbe a venda de cigarros para menores de idade no Brasil: uma verdade inconveniente foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia.
O estudo indica que 86,1% dos adolescentes 13 e 17 anos que tentaram comprar cigarros nos 30 dias anteriores à entrevista não foram impedidos. Segundo o levantamento, os mais novos do grupo (entre 13 e 15 anos) tiveram um pouco menos de facilidade, mas ainda assim é uma proporção alta: 82,3%.
O trabalho do Inca e do Ministério da Saúde toma por base dados de 2015 da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada a cada três anos com estudantes de escolas públicas e privadas em todos os estados brasileiros.
A médica do Inca Tânia Cavalcante, co-autora do estudo, afirmou à EBC que a conclusão é muito grave, pois o descumprimento da lei que proíbe a venda de cigarros a menores pode ter contribuído para a reversão da tendência histórica de queda na iniciação ao fumo no Brasil. Ela ressalta o fato de que dados da PeNSE mostram um aumento na proporção de fumantes entre 13 e 17 anos, de 5,1% em 2012, para 5,6% em 2015.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados