Maioria do eleitorado, mulheres podem decidir a disputa presidencial

Se o voto de uma se mistura ao de milhões de eleitores, o de muitas pode ter um peso até então desconhecido no cenário nacional. É isso o que estão descobrindo as mulheres de diferentes regiões do país, incluindo o Espírito Santo, que vêm se organizando nas redes sociais para manifestar suas opiniões políticas. Os debates se espalham pelas conversas nas ruas e nos grupos de WhatsApp, criando uma nova perspectiva: passados 86 anos desde sua conquista, o voto feminino poderá decidir os rumos da corrida presidencial de 2018.

Conforme analisa o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Jairo Nicolau, elas não só são a maioria do eleitorado brasileiro (representando 52,5% do total de eleitores do país e 52,2% dos eleitores do Estado) como também são mais participativas: Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2012 mostram que as mulheres vão mais às urnas do que os homens e isso pode fazer a diferença, diz.

Para completar, as mulheres somam o maior número de indecisos no país neste momento. Baseado na pesquisa Datafolha divulgada em 20 de setembro, o jornal "O Globo" afirma que 39,4 milhões de mulheres (51% do total) ainda não decidiram em quem votarão para presidente (38%) ou deverão votar em branco ou nulo (13%). A maioria (45,3%) é do Sudeste.

Os próprios candidatos já perceberam o valor do voto feminino. Prova disso é que cinco deles  Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Guilherme Boulos (PSOL) e Cabo Daciolo (Patriota)  escolheram mulheres para disputarem a Vice-Presidência. Alckmin, por exemplo, tem viajado pelo país com sua esposa, Lu Alckmin, e sua vice, a senadora Ana Amélia (PP), que dá declarações em favor das mulheres.

Já Jair Bolsonaro (PSL), que tentou ter Janaína Paschoal como vice, mas não conseguiu, recentemente tem lançado propagandas eleitorais nas quais fala sobre o nascimento de sua filha mais nova, em uma tentativa de aproximação com esse público demográfico.

No entanto, o capitão reformado do Exército, que lidera entre os adversários, ainda não atingiu seu objetivo e tornou-se, inclusive, um dos centros das discussões mobilizadas por mulheres nas redes. No Facebook, o grupo "Mulheres Unidas Contra Bolsonaro", que deu origem à hashtag "ele não", já chegou a reunir mais de um milhão de integrantes do sexo feminino, que se manifestam contra declarações dadas pelo deputado federal, como a de que não é competência do Estado lutar pela equiparação salarial entre gêneros. Um protesto está sendo organizado para o próximo sábado (29).

A insatisfação, até o momento, se reflete nas intenções de voto. De acordo com a pesquisa divulgada na última segunda-feira pelo Ibope, apesar de contar com o apoio de um número considerável de mulheres (21%), Bolsonaro enfrenta uma rejeição de 54% por parte desse grupo.

Esta disparidade é uma novidade na história das corridas presidenciais brasileiras, segundo Jairo Nicolau. O professor alerta: caso não amplie a popularidade entre as mulheres, o candidato colocará em risco a chance de se eleger em um provável segundo turno.

DIFERENCIAL

Para a cientista política da Ufscar Maria do Socorro Braga, um dos diferenciais da atual mobilização é o fato de ela reunir mulheres de perfis distintos, ainda que o país enfrente um cenário de crise política, que muitas vezes afasta os eleitores.

"Na eleição de Dilma Roussef (PT), as mulheres que se juntaram para elegê-la eram de grupos petistas, de esquerda. Mas neste caso, mesmo as que não estão engajadas em movimentos sociais, se aproximam pelas bandeiras e interesses que as unem, como a luta por igualdade".

Já a socióloga da UVV Maria Angela Soares acrescenta que caso a participação feminina se mantenha dessa forma, mais mudanças virão. "Isso representa um avanço significativo na atuação política das mulheres, que deixam seu papel de coadjuvantes no processo e assumem o poder de decidir com toda a sua força. Será muito positivo para o país, abrindo caminhos para novas conquistas, pois todo tipo de desigualdade é nocivo à sociedade", disse.

ANÁLISE

"O voto feminino sempre teve peso. Hoje somos 52% do eleitorado. Só que, talvez, as mulheres não se deram conta disso tão claramente como a partir dessa discussão sobre Bolsonaro, que mobilizou as redes sociais. Historicamente há uma resistência da mulher de se mobilizar no espaço público, pois é ensinado que ela deve ter um comportamento dócil, sem enfrentamentos. Mas este foi um momento de descoberta delas próprias. É um momento para fortalecer a participação feminina na política. Bolsonaro também tem adesão por uma boa parte de mulheres, que também se manifestaram. Essa discussão é um passo importante. É uma ótima oportunidade para o engajamento de mulheres aumentar daqui em diante. Temos uma diversidade imensa de mulheres e diferentes demandas que as unem. Defender pautas em comum fortalece o movimento de mulheres e abre espaço de uma forma geral para elas na sociedade e na política. São momentos que podem estabelecer viradas."





Dayane Santos de Souza, cientista social

MENOS CANDIDATAS

O protagonismo assumido pelo sexo feminino no eleitorado é fruto de uma série de conquistas históricas, que garantiram mais voz às mulheres. No entanto, apesar de hoje elas já serem capazes de definir novos rumos na condição de eleitoras, ainda há muito o que avançar do outro lado da moeda, enquanto representantes do povo na esfera política.

De acordo com a socióloga e professora da UVV Maria Angela Soares, o que se vê hoje é o resultado da emancipação feminina, da conquista de direitos e de autonomia enquanto cidadãs, que remetem à necessidade de intervir no destino do país. Porém, o índice de representação política em todas as instâncias ainda é muito baixo.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 30,7% das candidaturas registradas nesta eleição são de mulheres, um percentual menor que o de 2014, de 31,1%. Nas disputas à Presidência da República, ao Senado e aos governos estaduais, as candidaturas femininas caem para 16%.

O Brasil ocupa a 154ª posição entre os 193 países do ranking de presença feminina na política, organizado pela União Interparlamentar. Só está à frente de países árabes e de ilhas da Polinésia.

"A política de cotas (que garante que 30% das candidaturas a cargos no legislativo de cada partido sejam de mulheres) é um avanço importante, mas por vezes são só para cumprir tabela ou para apropriação e distorção de nossas pautas", lamenta Emily Marques Tenório, representante do Fórum de Mulheres do Espírito Santo. Ela reivindica:

"Queremos obter as mesmas condições de concorrer a cargos políticos em relação aos candidatos homens, não apenas do ponto de vista numérico, mas também sob o ponto de vista de obtenção das mesmas condições materiais para a realização de campanhas políticas e efetivo apoio partidário às candidaturas femininas e feministas".

Para a cientista política da Universidade de São Carlos (Ufscar), Maria do Socorro Braga, à medida que mais mulheres começarem a ingressar na política, mais mulheres irão, também, valorizar seu próprio voto.