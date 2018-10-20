Maiores doadores das campanhas eleitorais são de fora do ES

Crédito: Arabson

Os candidatos a cargos eletivos no Espírito Santo receberam cerca de R$ 7,5 milhões vindos de doações de pessoas físicas para suas campanhas. Os quatro maiores doadores desse grupo têm algo em comum  todos são empresários de fora do Estado e doaram para um mesmo candidato.

A maior doação feita para um candidato foi do empresário cearense, radicado em São Paulo, Carlos Francisco Ribeiro Jereissati. Ele comanda a holding que controla uma rede de shoppings de São Paulo, além de ser acionista majoritário de uma empresa de telefonia. Jereissati doou R$ 500 mil para a campanha de um único candidato, o senador Ricardo Ferraço (PSDB), que tentava a reeleição.

O segundo maior doador em pessoa física foi o empresário paulista Luiz Osvaldo Pastore, que doou R$ 150 mil para a campanha da senadora Rose de Freitas (Podemos) para o governo do Estado; R$ 100 mil para Ferraço; e R$ 20 mil para o candidato a deputado federal Luiz Paulo Velloso Lucas (PPS); um total de R$ 270 mil em doações como pessoa física. Apesar de morar em São Paulo, Pastore tem uma proximidade com o Espírito Santo. É que ele é o primeiro suplente da senadora Rose de Freitas, que começou o mandato em 2015 e termina em 2022.

A terceira maior doação foi de outros dois empresários Hamilton Dias de Souza, advogado que comanda um escritório em São Paulo; e o herdeiro de uma das maiores locadoras de carro do país, José Salim Mattar Júnior. Ambos doaram R$ 200 mil para a campanha de reeleição de Ferraço.

A reportagem tentou contato com os quatro empresários, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

OUTROS DOADORES

Entre as doações que superaram os R$ 100 mil para a disputa no Estado estão as contribuições de outras três pessoas, dois empresários e um médico. Walter Sá Cavalcante Júnior, empresário capixaba, doou R$ 100 mil para a campanha de Ferraço. Já o também empresário Eudes Cecato, doou R$ 150 mil para a campanha do candidato a deputado estadual, que saiu vitorioso, Alexandre Xambinho (Rede).

Gustavo Peixoto Miguel, que também foi candidato a deputado federal pelo PTB, doou, do próprio bolso, R$ 191 mil para outros colegas. Além disso, ele também investiu uma boa quantia na própria campanha, cerca de R$ 400 mil.

Gustavo é médico e doou R$ 75 mil para Hudson Leal (PRB); R$ 50 mil para Paulo Sérgio Fundão (PTB); R$ 35 mil para Janete de Sá (PMN); R$ 21 mil para Gilson Gomes Junior (PMB); e R$ 10 mil para Hermann Moares Mirindiba (PMB). Desse grupo, somente Hudson e Janete saíram vitoriosos. Mesmo com o investimento, Gustavo não saiu vitorioso do pleito, nem os outros colegas para os quais contribuiu.

PADRÃO

Para o cientista político e professor de Ciências Sociais da PUC Rio, Ricardo Ismael, a doação por parte de empresários é um padrão que se repete em outros Estados brasileiros.

Ele ressalta que, embora se trate de uma doação legal, é semelhante a receber doação das empresas.

"Está na legislação, mas de fato é uma questão ruim. Como se proíbe a doação empresarial, mas o dono da empresa está doando? É o mesmo problema que queria se evitar ao impedir a doação de empresas  estabelece uma relação entre uma empresa e um candidato", afirmou.

Ismael acredita que isso pode favorecer a empresa em alguma licitação futura, por exemplo. "Não dá para saber a relação desses empresários com os candidatos que receberam as doações, mas é evidente o interesse corporativo. Ele pode ser beneficiado no futuro, com uma lei, com uma licitação. É uma brecha", disse.

DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS CAEM NO ESTADO

Na primeira eleição para eleger presidente, governadores, senadores e deputados com a proibição de doação de empresas, o total de recursos doados por pessoas físicas para candidatos do Espírito Santo foi menor do que no pleito anterior. Neste ano, somente 12,14% de todas as receitas dos candidatos vieram de pessoas físicas. Em 2014, quando ainda era permitida a doação empresarial, o percentual foi maior  13,8%.

Em números absolutos, em 2018, os candidatos receberam doações de 2.620 pessoas, somando R$ 7.519.730,84. O montante também é menor que o da eleição de 2014, quando foram 3.374 doadores e um total de R$ 10.212.944,30.

DINHEIRO PÚBLICO

Um outro ponto a ser observado nas receitas dos candidatos é o aumento do recurso recebido dos partidos. Isso porque, para contornar a proibição das doações de pessoas jurídicas, o Congresso aprovou a criação do Fundo Eleitoral, que destina recursos públicos para as campanhas políticas. Na primeira vez da utilização desse fundo, os recursos dos partidos representaram 72,54% do total de receita. Diferentemente do pleito anterior, quando esses recursos eram 24,91% do total de receita.

Nestas eleições de 2018, também foi liberado o financiamento coletivo para as campanhas, mas que não representaram muito considerando todas as receitas recebidas pelos candidatos. Eles receberam R$ 225.316,21, cerca de 0,36% do total.

O doutor em Ciência Política e professor da UVV, Paulo Resende, afirma que é preciso considerar a conjuntura do país no momento de analisar o porquê da redução de doações de pessoas físicas.

"A gente tem a crise econômica, o desemprego, que possivelmente pequenos doadores que antes doavam talvez não estejam doando", pontuou.

Por outro lado, o uso de recursos públicos também deve ser considerado. "Aumentou a utilização de recursos públicos. O financiamento partidário, por exemplo, tomou o lugar dos financiamentos das pessoas jurídicas", completou o professor.

RECURSOS PRÓPRIOS

Alguns candidatos capixabas, que também declararam ter milhões em bens, usaram parte de suas fortunas para investir nas eleições. O candidato que mais usou esse tipo de receita foi Aridelmo Teixeira (PTB), que concorreu ao pleito para governador e ficou em 5º lugar na disputa. Ele doou R$ 620 mil para a própria candidatura.

O segundo colocado entre os que mais tiraram dinheiro do próprio bolso foi mais bem-sucedido. Eleito deputado estadual, Marcos Garcia (PV) investiu R$ 482.844,93 na sua própria campanha.

O médico Gustavo Peixoto (PTB), que também figura na lista dos maiores doadores em pessoa física, é o terceiro que mais doou para si mesmo. Foram R$ 401 mil, mas que não foram suficientes para elegê-lo deputado federal pelo Espírito Santo.

Esse tipo de recurso representou 8,79% da receita dos candidatos. Foram um total de R$ 5.444.318,05 investidos nas próprias campanhas.

MUDANÇAS QUE PASSARAM A VALER EM 2018

Limite de gastos

Como era antes

Não havia limite de gastos para as campanhas eleitorais.

Em 2018

Há um limite de gastos definido para cada cargo na disputa. Por exemplo, para deputado estadual, o teto era de R$ 1 milhão.

Campanha mais curta

Como era antes

As campanhas eleitorais duravam 90 dias.

Em 2018

Os candidatos tiveram metade desse tempo, 45 dias.

Fundo eleitoral

Como era antes

Esse recurso não existia nas eleições anteriores e foi criado após ser proibida a doação de empresas.

Em 2018

Um fundo de R$ 1,7 bilhão, abastecido com dinheiro público, foi dividido entre os 35 partidos registrados na Justiça Eleitoral. Nestas eleições, apenas o partido Novo recusou usar essa verba.

Financiamento coletivo

Como era antes

Não existia essa forma de arrecadação de recursos.

Em 2018

Candidatos podiam fazer "vaquinhas" on-line para arrecadar recursos para a campanha.

Doação de empresa

Como era antes

Partidos, coligações e candidatos podiam receber recursos de pessoas jurídicas. As eleições de 2016 para prefeitos e vereadores aconteceram sem esse recurso.

Em 2018