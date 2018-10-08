Maior votação de Manato foi em Vila Velha

O candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PSL) alcançou sua votação mais expressiva da Grande Vitória em Vila Velha, segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo. O bolsonarista recebeu 78.370 votos na cidade, chegando a 33,63% dos válidos, enquanto Renato Casagrande (PSB), eleito como chefe do Poder Executivo em 1º turno, alcançou 48,52% no município canela-verde, onde venceu em todos os bairros com 113.069 votos.
A terceira mais votada em Vila Velha foi Jackeline Rocha (PT) com 7,06%, seguida por Aridelmo Teixeira (PTB), com 5,19%, Rose de Freitas (Podemos), com 3,61% e André Moreira (PSOL), com 1,98%.
Renato Casagrande teve melhores desempenhos nas localidades mais periféricas. Em sete bairros, o ex-governador ganhou com mais do que o dobro dos votos do segundo colocado: Terra Vermelha, Ulysses Guimarães, Rio Marinho, Residencial Jabaeté, Ilha dos Aires, Dom João Batista e Barramares.
Manato se aproximou mais de Casagrande em bairros nobres e populosos, como a Praia da Costa, onde o deputado obteve com 7.678 votos enquanto o eleito teve 9.105. O cenário se repetiu em Itapoã (onde o bolsonarista teve 8.397 votos) e Coqueiral de Itaparica (12.308).
Em Santa Paula, a diferença entre os dois mais bem colocados no pleito foi de apenas 18 votos, com vantagem para Casagrande. No bairro, Manato teve 39,1% dos votos.
A candidata do PT, Jackeline Rocha, que ficou em terceiro lugar no Estado, não conseguiu ultrapassar a colocação em nenhum bairro, ficando em terceiro ou até em quarto em algumas localidades. O bairro onde a petista teve a melhor votação proporcional foi em Barramares, na região 5, onde obteve 18% dos votos válidos. Em Vila Velha, Jackeline tirou 16.458 votos.
ROSE É A QUINTA
Em Vila Velha, a senadora Rose de Freitas (Podemos) não conseguiu obter o mesmo desempenho do resto do Estado - em que ficou no quarto lugar -, e perdeu para o professor Aridelmo Teixeira (PTB), que teve 12.098 votos na cidade enquanto Rose 8.417.
Aridelmo teve melhor desempenho em bairros nobres ou de classe média: Praia da Costa, Prainha, Brisamar, Centro, Coqueira de Itaparica, Cristóvão Colombo, Itaparica e Itapoã, ficando em terceiro em todos. O professor só perdeu para a senadora em 18 dos 57 bairros em que haviam sessões de votações no município canela-verde.
Rose de Freitas, por outro lado, também teve seus melhores índices em bairros da periferia da cidade. André Moreira, que teve 4.605 votos no município, ficou em último em todos os bairros.