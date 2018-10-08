Maior votação de Manato foi em Vila Velha

Manato participa de carreata com apoiadores de Jair Bolsonaro no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

O candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PSL) alcançou sua votação mais expressiva da Grande Vitória em Vila Velha, segundo maior colégio eleitoral do Espírito Santo. O bolsonarista recebeu 78.370 votos na cidade, chegando a 33,63% dos válidos, enquanto Renato Casagrande (PSB), eleito como chefe do Poder Executivo em 1º turno, alcançou 48,52% no município canela-verde, onde venceu em todos os bairros com 113.069 votos.

A terceira mais votada em Vila Velha foi Jackeline Rocha (PT) com 7,06%, seguida por Aridelmo Teixeira (PTB), com 5,19%, Rose de Freitas (Podemos), com 3,61% e André Moreira (PSOL), com 1,98%.

Renato Casagrande teve melhores desempenhos nas localidades mais periféricas. Em sete bairros, o ex-governador ganhou com mais do que o dobro dos votos do segundo colocado: Terra Vermelha, Ulysses Guimarães, Rio Marinho, Residencial Jabaeté, Ilha dos Aires, Dom João Batista e Barramares.

Manato se aproximou mais de Casagrande em bairros nobres e populosos, como a Praia da Costa, onde o deputado obteve com 7.678 votos enquanto o eleito teve 9.105. O cenário se repetiu em Itapoã (onde o bolsonarista teve 8.397 votos) e Coqueiral de Itaparica (12.308).

Em Santa Paula, a diferença entre os dois mais bem colocados no pleito foi de apenas 18 votos, com vantagem para Casagrande. No bairro, Manato teve 39,1% dos votos.

A candidata do PT, Jackeline Rocha, que ficou em terceiro lugar no Estado, não conseguiu ultrapassar a colocação em nenhum bairro, ficando em terceiro ou até em quarto em algumas localidades. O bairro onde a petista teve a melhor votação proporcional foi em Barramares, na região 5, onde obteve 18% dos votos válidos. Em Vila Velha, Jackeline tirou 16.458 votos.

ROSE É A QUINTA

Em Vila Velha, a senadora Rose de Freitas (Podemos) não conseguiu obter o mesmo desempenho do resto do Estado - em que ficou no quarto lugar -, e perdeu para o professor Aridelmo Teixeira (PTB), que teve 12.098 votos na cidade enquanto Rose 8.417.

Aridelmo teve melhor desempenho em bairros nobres ou de classe média: Praia da Costa, Prainha, Brisamar, Centro, Coqueira de Itaparica, Cristóvão Colombo, Itaparica e Itapoã, ficando em terceiro em todos. O professor só perdeu para a senadora em 18 dos 57 bairros em que haviam sessões de votações no município canela-verde.